Tragedia a Napoli: Ferito gravemente un bambino di 18 mesi da un colpo di pistola accidentale

Una terribile tragedia ha colpito Napoli, quando un bambino di 18 mesi è stato ferito da un colpo partito accidentalmente da una pistola legalmente detenuta dal suo nonno. L’incidente è avvenuto a Pomigliano d’Arco e il piccolo è stato immediatamente trasportato all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva.

La situazione attuale

La prognosi per il bambino è ancora incerta e il suo stato di salute è grave. I medici che lo stanno assistendo hanno svolto un delicato intervento chirurgico durante la notte per rimuovere il proiettile. Nonostante le gravi condizioni, il bambino è stabile al momento, ma le prossime 24-48 ore saranno cruciali per determinare la sua guarigione. Attualmente, il piccolo è in rianimazione, sotto le cure del dottor Geremia Zito Marinosci e del personale della terapia intensiva dell’ospedale.

La dinamica dell’incidente

La pistola da cui è partito il colpo accidentale è una Beretta calibro 6,35. Si stanno conducendo indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente da parte della Squadra mobile di Napoli. Secondo quanto riportato, il nonno del bambino è un istruttore di tiro e possiede altre armi, tra cui sei fucili e nove pistole, utilizzate per la sua attività professionale. Secondo la sua testimonianza, il bambino è entrato nella camera da letto dove il nonno stava pulendo l’arma. Purtroppo, l’arma è caduta accidentalmente, causando l’esplosione del colpo che ha colpito il piccolo all’addome.

La spiegazione dell’accaduto

L’uomo coinvolto nell’incidente è un istruttore di tiro. È emerso che egli possiede altre armi, utilizzate per la sua attività professionale, oltre alla pistola coinvolta nell’incidente. Il bambino sarebbe entrato nella camera da letto del nonno mentre quest’ultimo stava pulendo l’arma, e durante il tragico incidente, l’arma sarebbe caduta accidentalmente, causando il colpo che ha colpito il piccolo all’addome. Le dichiarazioni dell’uomo sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità di polizia per chiarire la dinamica precisa di quanto accaduto. Al momento, non ci sono dubbi sulla natura accidentale dell’episodio, ma le indagini continueranno per confermare tutti i dettagli dell’incidente.