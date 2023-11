Tragedia a Orta di Atella: Aniello Marino, 17 anni, investito mortalmente da un treno

Una Tragedia a Orta di Atella: La Morte di Aniello Marino

La piccola comunità di Orta di Atella, in provincia di Caserta, è stata scossa da una terribile tragedia. Il giovane Aniello Marino, di soli 17 anni, era scomparso giovedì sera, il 23 novembre 2023, gettando nella disperazione la sua famiglia e la comunità locale.

La Disperazione della Madre e l’Appello sui Social





La madre di Aniello aveva lanciato un appello disperato sui social media per cercare di ritrovare suo figlio. La notizia della sua scomparsa si era diffusa rapidamente, suscitando una mobilitazione di solidarietà da parte della gente del posto e anche della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, che aveva utilizzato i propri canali social per diffondere l’appello e contribuire alle ricerche.

La Conferma della Terribile Notizia

La speranza di ritrovare Aniello sano e salvo si è scontrata con la tragica realtà nella serata di venerdì, il 24 novembre. Il sindaco di Orta di Atella, Antonino Santillo, ha confermato la morte del giovane, un colpo devastante per l’intera comunità.

Le Circostanze dell’Incidente Ferroviario

Le circostanze esatte dell’incidente che ha portato alla morte di Aniello Marino non sono ancora chiare e sono oggetto di indagini in corso. Si sa che il giovane sarebbe stato investito da un treno presso la Stazione di Frattamaggiore. Le autorità stanno lavorando per comprendere i dettagli di quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

Il Cordoglio della Comunità

L’intera comunità di Orta di Atella è sconvolta dalla perdita di Aniello. Il sindaco Santillo ha dichiarato il lutto cittadino in segno di rispetto e dolore per questa tragedia. Il corpo della vittima è stato trasportato all’Ospedale di Giugliano per il riconoscimento ufficiale, e al momento, le autorità non hanno ancora reso noto l’esito dell’identificazione.

Questo evento tragico segna profondamente la città e rimarrà una ferita aperta nei cuori di tutti coloro che conoscevano e amavano Aniello Marino.