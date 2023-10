Tragedia a Roma: Adolescente si suicida e viene ripreso su TikTok

Una Tragedia a Roma

Nel pomeriggio del martedì 10 ottobre, una terribile tragedia ha colpito il quartiere Centocelle di Roma. Un ragazzo di soli 12 anni si è suicidato, gettandosi dal balcone di casa in piazza dei Mirti. L’incidente ha suscitato grande sconcerto, ma è stata la reazione dei carabinieri a fare la differenza.

Il Video Su TikTok

Durante l’incidente, una ragazzina stava registrando un video per TikTok con il suo smartphone. Per una tragica coincidenza, la telecamera ha catturato anche il momento in cui il giovane si è lanciato dal terrazzo. Il video, rapidamente condiviso tra i coetanei nella piazza, rischiava di diventare virale.

L’Intervento dei Carabinieri

I carabinieri della Compagnia Casilina sono arrivati tempestivamente sulla scena e hanno fatto subito chiarezza. Hanno identificato tutti i ragazzi presenti nella piazza e hanno esaminato attentamente i loro telefoni cellulari. Hanno quindi richiesto la cancellazione del video e hanno ammonito i giovani, sottolineando le conseguenze legali in caso di condivisione.

L’Importanza di Evitare la Diffusione

Sebbene il video in sé non fosse rilevante per le indagini, la sua diffusione avrebbe potuto trasformare una tragedia in uno spettacolo. I genitori del ragazzo erano in casa al momento dell’incidente, ma l’ambulanza è arrivata con un ritardo che ha destato preoccupazione tra i testimoni.

Un Caso Analogico Negli Stati Uniti

Questo non è il primo caso di un video insensibile e crudele che circola online. Negli Stati Uniti, dei giovani hanno deliberatamente investito un ciclista anziano a Las Vegas e hanno condiviso il video sui social media. In passato, anche un video in cui un uomo veniva deriso mentre era intrappolato in un’auto in fiamme ha suscitato indignazione.

Questi incidenti sottolineano l’importanza della responsabilità online e dell’empatia verso gli altri.