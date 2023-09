Tragedia all’asilo: bimbo di 2 anni muore soffocato durante la merenda

Una terribile tragedia si è consumata lunedì 11 settembre in un asilo di Valencia, in Spagna. Un bambino di soli 2 anni è morto soffocato mentre stava mangiando un pezzo di pane durante la merenda.

I soccorsi arrivano troppo tardi

Erano circa le 16:15 quando la Croce Rossa locale è stata chiamata con urgenza presso l’asilo. Inizialmente si pensava che il piccolo avesse una ferita al labbro, ma i soccorritori si sono subito resi conto dal suo respiro affannoso che qualcosa di grave era successo.

Il bambino stava soffocando a causa di un boccone di pane andato di traverso che gli ostruiva le vie respiratorie. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione e la rimozione del pezzo di pane, era troppo tardi: il cervello del bimbo aveva già subito danni irreparabili per la prolungata mancanza di ossigeno.

Le ultime parole strazianti

Uno dei soccorritori ha raccontato che il piccolo, dopo essere stato bagnato sulla fronte, ha avuto una breve reazione: _”Piangeva, poi è morto”_. Subito dopo però è svenuto, diventando rigido e pallido.

I medici hanno tentato la rianimazione cardiopolmonare per oltre 20 minuti fino a quando non sono riapparsi i segni vitali. Il bambino è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale La Fe di Valencia in condizioni disperate.

Il tragico epilogo

Purtroppo il cuore del piccolo, che aveva solo 2 anni, ha cessato di battere poco dopo l’arrivo in ospedale. I genitori, nonostante l’immenso dolore, hanno deciso di donare gli organi del loro bambino.

Una morte assurda, quella del piccolo soffocato da un banale boccone di pane mentre faceva merenda all’asilo. Una tragedia che lascia attoniti e senza parole.