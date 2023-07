Tragedia evitata: papà annega, figlia 14enne tenta il suicidio, interviene il bagnino Francesco

Un’esperienza drammatica ha scosso Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, dove una vacanza al mare si è trasformata in tragedia. Cinque giorni fa, un turista belga di 48 anni ha perso la vita annegando sotto gli occhi disperati della moglie e della figlia di 14 anni. La giovane stava registrando un video dalla riva quando la tragedia si è abbattuta su di loro. Il coraggio del bagnino Francesco, 18 anni, ha giocato un ruolo fondamentale nel tentativo di salvare entrambe le vite coinvolte in questo drammatico episodio.

Il dramma in spiaggia

Verso le 16:30 del 21 luglio, una spiaggia libera a Scerne di Pineto è stata teatro di una scena agghiacciante. L’uomo belga, a circa 15 metri dalla riva, stava nuotando mentre la sua figlia lo fotografava con il cellulare dalla spiaggia. Tutto sembrava procedere normalmente fino a quando l’uomo ha iniziato ad annaspare e a scomparire sotto le onde.

La figlia tenta il salvataggio

Disperata, la figlia di 14 anni ha cercato di richiamare l’attenzione del padre, ma i suoi sforzi sono stati vani. Il turista è deceduto a causa di un infarto. La giovane ha assistito impotente alla tragedia, vedendo il padre morire davanti ai suoi occhi.

L’atto estremo

Il dolore della perdita ha avuto un impatto devastante sulla figlia di 14 anni. Pochi istanti dopo la scomparsa del padre, la ragazza ha tentato di togliersi la vita nello stesso punto in cui si era consumata la tragedia. Con tutti i vestiti addosso, si è tuffata in acqua e ha iniziato ad annaspare.

L’intervento provvidenziale

Il bagnino Francesco, presente sulla spiaggia e testimone dell’intera scena, non ha esitato un attimo. Con prontezza e coraggio, si è gettato in acqua per soccorrere la giovane. Grazie alla sua tempestiva reazione, Francesco è riuscito a portare a riva la ragazza, salvandole la vita.

Ripercussioni emotive

Sebbene la giovane sia fisicamente sana, l’esperienza traumatizzante ha lasciato il segno. La perdita del padre e l’atto estremo compiuto hanno profondamente scosso la ragazzina, che si trova ora sotto choc. Il bagnino Francesco, oltre ad aver tentato di salvare il turista belga, ha dimostrato ancora una volta il suo coraggio e la sua dedizione nel soccorrere coloro che si trovano in difficoltà nel mare.

Una tragedia sfiorata grazie al coraggio del giovane bagnino Francesco. Un evento drammatico che ha sconvolto l’intera comunità di Scerne di Pineto, lasciando il segno sulle vite di tutti coloro che sono stati coinvolti. Ora, il pensiero va alla giovane figlia, nella speranza che possa trovare il supporto emotivo necessario per superare questo momento difficile. E Francesco, un vero eroe, rimarrà un faro di speranza per chiunque si avventuri nelle acque dell’Adriatico.