Tragedia fuori dalla discoteca: Francesco Pio Otranto perde la vita dopo giorni di lotta - Controcopertina

Francesco Pio Otranto: una serata di divertimento si trasforma in tragedia

Francesco Pio Otranto aveva trascorso una serata piacevole in discoteca con i suoi amici, una delle tante serate indimenticabili che nessuno avrebbe mai immaginato sarebbe stata l’ultima. Il giovane, al sorgere del sole della scorsa domenica, è stato tragicamente investito da un’auto fuori dal locale. Trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi di Firenze in codice rosso, il 26enne ha lottato per giorni tra la vita e la morte, ma alla fine ha ceduto alle sue ferite.

Ferite troppo gravi: Francesco perde la vita a soli 26 anni

Il ragazzo, residente a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, è stato investito intorno alle 6:00 del mattino, fuori da un locale nella periferia di Firenze. Le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche e, pertanto, è stato condotto d’urgenza all’ospedale Careggi. Nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita, alla fine Francesco Pio Otranto non ce l’ha fatta. Le ferite riportate nell’impatto con l’auto si sono rivelate fatali e il giovane è deceduto a soli 26 anni. A investirlo è stato un operaio cinquantenne che si è prontamente fermato per soccorrere il ragazzo. La sua posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Il dolore degli amici di Francesco Pio Otranto

Nonostante le condizioni drammatiche del giovane, la morte di Francesco Pio Otranto ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Calderara di Reno, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima. Tra i numerosi messaggi sui social per ricordare il giovane, un’amica scrive: “Quanta tristezza, mi mancherai, ci mancherai tantissimo. Lascerai un vuoto dentro di noi, soprattutto quando balleremo e tu non potrai esserci fisicamente. Ma ballerai da lassù e ci dirai: ‘Ma quanto siamo stati belli’. Se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Riposa in pace, angelo”.