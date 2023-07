Tragedia in città: l'incidente con l'auto rubata causa due morti e feriti - Controcopertina

Una terribile tragedia si è consumata in città, quando un’auto rubata guidata da un adolescente ha provocato un incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. Una Hyundai Elantra nera, rubata pochi giorni fa, si trovava a gran velocità su una strada del centro quando il conducente ha perso il controllo e si è scontrato contro una Jeep nera.

La Hyundai, che trasportava cinque giovani passeggeri, ha ribaltato su un fianco vicino all’incrocio, lasciando dietro di sé un’orribile scena di distruzione. Un testimone oculare che è accorso sul luogo dell’incidente ha descritto il conducente come un bambino e ha notato che la maggior parte dei passeggeri sembrava avere tra i 12 e i 17 anni.

I primi soccorritori hanno dovuto intervenire tagliando il tetto della berlina completamente distrutta per estrarre alcune delle vittime. Purtroppo, due persone sono decedute al New York Presbyterian-Columbia, mentre una terza versa in condizioni critiche. Gli altri due occupanti della Hyundai, entrambi giovani ragazzi, sono stati portati d’urgenza all’Harlem Hospital, con uno di loro in condizioni critiche e l’altro solo con delle lievi escoriazioni.

Anche il conducente della Jeep, un uomo di 53 anni, coinvolto nell’impatto con l’auto rubata, è stato trasportato all’ospedale di Harlem per essere curato delle ferite riportate. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la Hyundai accelerare in modo pericoloso prima dell’incidente, facendo lampeggiare le luci ad alta velocità senza prestare attenzione alla strada.

Pochi minuti prima dell’impatto, hanno colpito un altro veicolo che stava attraversando l’incrocio. I residenti nelle vicinanze hanno sentito un forte botto che ha segnato l’istante dell’incidente. Un testimone ha dichiarato di aver notato che due dei passeggeri posteriori sembravano non respirare affatto, e purtroppo hanno perso la vita poco dopo il loro arrivo in ospedale.

Una tragedia che lascia un segno indelebile nella comunità locale e richiama l’importanza di guidare in modo responsabile e rispettare le norme della strada.