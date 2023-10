Tragedia in diretta! Giovane tiktoker si toglie la vita nella sua camera a Bologna, l’ultimo grido di aiuto: “Non ce la faccio più!

Un Dramma Inaspettato in Diretta

Vincent Plicchi, noto nel mondo di TikTok come “Inquisitor Ghost”, ha tragicamente deciso di porre fine alla sua vita in diretta dalla sua camera da letto a Bologna. I suoi oltre 200.000 follower hanno assistito impotenti a questo drammatico evento, e sono stati loro a chiamare i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo delle forze dell’ordine, non c’è stato nulla da fare se non constatare la morte del giovane tiktoker.

Il Pesante Accusa e l’Ultimo Messaggio

Sul 23enne pesava un’accusa di molestie da parte di una 17enne con cui aveva avuto una relazione. Prima del tragico gesto, Vincent ha lasciato un messaggio per il padre: “Non ce la faccio più, sto vivendo un periodo troppo difficile”. Parole che non chiariscono completamente le ragioni del suo gesto estremo.

Le Voci di una Denuncia per Pedofilia

Stanno circolando voci non ancora confermate che il giovane tiktoker fosse alle prese con una denuncia per pedofilia. Vincent avrebbe avuto una relazione con una 17enne che, secondo queste voci, avrebbe dichiarato un’età fasulla e poi lo avrebbe ricattato diffondendo screenshot di conversazioni private. Dopo la sua morte, i suoi profili social sono stati chiusi, ma i video salvati dai suoi fan sono ancora visibili.