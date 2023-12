Una Giornata Fatale in Val di Fleres La passione per lo scialpinismo ha unito indissolubilmente i fratelli Alberto e Marco Franzoi, ma il destino ha riservato loro una terribile tragedia nella Val di Fleres, nell’Alto Adige.

L’Incidente Mortale

Il 16 dicembre, durante un’escursione a un’altitudine di circa 3000 metri, proprio sotto la Cima delle Pecore, una valanga ha travolto i due fratelli. In un attimo, Alberto, 34 anni, è stato colpito direttamente dalla massa di neve, mentre Marco, 36 anni, ha vissuto un miracolo rimanendo illeso.

Una giornata che sembrava come tante altre si è trasformata in un incubo, come ha riferito Marco, l’unico testimone dell’incidente.





Le Operazioni di Soccorso e la Tragica Fine di Alberto

Marco, con coraggio e prontezza, ha subito allertato i soccorsi. Una squadra di soccorritori di Fleres è intervenuta con l’elicottero Pelikan 1, riuscendo a liberare Alberto dalla coltre di neve che lo aveva travolto.

Alberto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano in condizioni critiche. Nonostante i fervidi sforzi dei medici, ha lottato per la vita per alcune ore, ma purtroppo si è spento. Una perdita che ha segnato profondamente chiunque lo conoscesse.

Il Ricordo di Alberto Franzoi

Alberto Franzoi, originario di Rovereto in provincia di Trento, era una figura stimata sia come insegnante sia come esperto fisico.

Dopo un periodo di specializzazione in fisica nucleare negli Stati Uniti, aveva fatto ritorno in Italia e aveva lavorato presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Alberto lascia la moglie e due figli nella sua casa a Roncafort. I suoi colleghi lo ricordano come una persona straordinaria, amata da tutti. La sua scomparsa ha creato un vuoto incolmabile nella comunità scientifica e tra i suoi cari, lasciando dietro di sé un’eredità di amore e apprezzamento che rimarrà eterna.