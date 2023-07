Tragedia in vacanza: Matteo Chieu, 14enne, muore in Brasile a causa di una puntura di zanzara

Il tragico destino di Matteo Chieu: una puntura di zanzara fatale durante una vacanza in Brasile

Una vacanza in Brasile si è trasformata in un incubo per una famiglia di Tolmezzo (Udine). Matteo Chieu, un adolescente di soli 14 anni, è tragicamente scomparso a seguito delle complicazioni provocate da una puntura di zanzara. La tragica notizia è giunta ieri.

La breve storia di Matteo Chieu

Matteo era uno studente promettente, che aveva appena concluso con successo il suo primo anno di liceo scientifico nella sua città natale. Dopo il termine dell’anno scolastico, il giovane aveva deciso di trascorrere le vacanze estive in Brasile, paese di origine della madre, Denise. Il padre di Matteo, un noto commerciante della città, è immediatamente volato in Sud America appena ha appreso la notizia del peggioramento delle condizioni di salute del figlio.

Nonostante le cure mediche, la vita di Matteo non è stata salvata

Nonostante gli sforzi dei medici, la puntura di zanzara si è rivelata fatale per il giovane Matteo. Il ragazzo è deceduto ieri, venerdì 28 luglio, tra le braccia dei suoi genitori, Denise e Roberto. Quest’ultimo è il titolare dell’attività commerciale locale “Boutique Della Pelle”. La famiglia Chieu sta vivendo un momento di profondo dolore e lutto per la perdita improvvisa e inaspettata del loro amato figlio.