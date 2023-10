Tragedia nel mondo dello spettacolo: L’attrice famosa scompare per sempre durante il sonno!

Il mondo della televisione e del cinema piange la scomparsa di un’iconica attrice, avvenuta inaspettatamente all’età di 84 anni. L’artista è deceduta pacificamente nel sonno il 12 ottobre, nella sua casa di Los Angeles, a soli sette giorni dal suo 85esimo compleanno. La notizia della sua morte è stata confermata dalla figlia, gettando nell’afflizione amici, colleghi e fan.

Un’amica e collega di lunga data ha voluto rendere omaggio all’attrice, dichiarando: “Per più di 50 anni, le nostre vite si sono intrecciate attraverso il nostro comune amore per la letteratura, la scrittura e la recitazione. Non avremmo potuto essere più diverse e in questo risiede la magia della nostra duratura amicizia.” Ha inoltre aggiunto: “I miei pensieri sono con la sua famiglia in questo triste momento di dolore e ricordo.”

L’attrice in questione è Lara Parker, celebre per il suo indimenticabile ruolo in “Dark Shadows,” una soap opera dove ha interpretato Angelique Bouchard. La notizia della sua scomparsa è stata resa ufficiale da un’altra amica e collega, Kathryn L. Scott.

Un Tributo da Parte della Figlia

La figlia di Lara Parker, Caitlin Hawkins, ha confermato la triste notizia della scomparsa della madre in una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter. Prima di intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Lara Parker ha studiato al Vassar College di New York, condividendo la residenza con nientemeno che Jane Fonda.

Successivamente, ha conseguito una laurea presso la Southwestern a Memphis, ora nota come Rhodes College, prima di laurearsi in arte drammatica presso l’Università dell’Iowa. Dopo aver sposato il suo primo marito, Tom Parker, Lara ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Il suo ingresso nel mondo della televisione è stato segnato dalla partecipazione a “Dark Shadows,” un momento fondamentale nella sua carriera.

Una Vita di Successi e una Famiglia Amorevole

Un anno prima di entrare nel cast di “Dark Shadows,” Lara Parker ha recitato accanto a Robert De Niro nel film di Brian De Palma intitolato “Ciao, mamma!”. Dopo la conclusione di “Dark Shadows,” l’attrice ha continuato a lavorare a Los Angeles e ha ottenuto un ruolo nel film drammatico del 1973 “Save The Tiger,” che ha valso a Jack Lemmon un Oscar come miglior attore. Nel 1980, ha sposato il suo secondo marito, Jim Hawkins, con cui ha avuto una figlia di nome Caitlin nel 1985.

La sua carriera e il suo talento hanno lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, e il suo ricordo rimarrà nei cuori di chi l’ha ammirata e apprezzata nel corso degli anni.