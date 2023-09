Tragedia nello sport: la giovane campionessa dei record muore a soli 27 anni

Un Addio Inaspettato

Il mondo dello sport è stato scosso da una tragica notizia: a soli 27 anni, la campionessa Maddy Cusack ci ha lasciato in circostanze misteriose. La sua morte improvvisa ha gettato nello sconforto il mondo sportivo, lasciando molte domande irrisolte sulle cause del suo decesso. Un messaggio di addio è stato affidato al club di calcio in cui Maddy ha giocato e contribuito a scrivere pagine di storia.

Un Record Ineguagliabile

Il club ha dichiarato: “Siamo devastati nell’annunciare la triste notizia della sua scomparsa. Era una giocatrice unica che lo scorso anno aveva toccato il traguardo delle 100 presenze, un record che nessun altro aveva mai centrato nella storia del club.” La sua personalità e professionalità hanno reso Maddy un vero onore per la sua famiglia e tutti coloro che l’hanno conosciuta. La sua assenza sarà profondamente sentita.

Il Sostegno del Club e della Famiglia

Il club si è impegnato a offrire tutto il possibile supporto alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Maddy in questo momento di dolore. La famiglia ha rilasciato una dichiarazione chiedendo rispetto per la loro privacy in questo momento così difficile. Non saranno rilasciati ulteriori commenti sulla tragica storia.

Il Vuoto Che Lascia

Stephen Bettis, amministratore delegato dello Sheffield United, ha condiviso il suo cordoglio, dichiarando: “Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane. Maddy faceva parte di numerose squadre dello Sheffield United ed era amata da tutti coloro con cui aveva a che fare.” Il vuoto lasciato da Maddy Cusack è davvero immenso.

La Carriera di Maddy Cusack

Maddy Cusack è arrivata ai Blades nel 2019, dove ha accumulato oltre 100 presenze. Nel 2021, ha assunto il ruolo di responsabile del marketing del club. Appena due mesi fa, aveva rinnovato il suo contratto con lo Sheffield. Le circostanze della sua morte rimangono un mistero.

Nata a Sheffield, Maddy aveva iniziato il suo percorso calcistico presso l’accademia giovanile del Nottingham Forest, per poi passare all’Aston Villa e infine approdare allo Sheffield United. Il suo sogno più grande era rappresentato dalla possibilità di giocare per la squadra nazionale femminile inglese senior, un traguardo che tutta la sua famiglia aveva sostenuto con entusiasmo. Oggi, questo sogno è stato spento in modo tragico e prematuro.