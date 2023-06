Tragedia sotto il Temporale: Padre e Figlio Folgorati da un Fulmine - Controcopertina

La Rara Fatalità che Ha Colpito una Famiglia nel Texas Centrale

Una tragica vicenda ha sconvolto la vita di una famiglia nel Texas centrale. Padre e figlio, Matthew Boggs di 34 anni e il suo piccolo Grayson di soli 6 anni, sono stati folgorati da un fulmine mentre tornavano a casa sotto un violento temporale. Non c’è stato scampo per l’uomo, che è deceduto sul colpo, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato il 15 maggio 2023, quando Matthew stava accompagnando Grayson a casa dopo la scuola, tenendolo per mano lungo il viale di casa. In un attimo, un potente fulmine ha colpito entrambi, causando un’inesorabile tragedia.

Fortunatamente, il terzo figlio della famiglia, Elijah, che era presente al momento dell’incidente, è riuscito a salvarsi miracolosamente. L’intera comunità di Valley Mills, la piccola città in cui la famiglia risiedeva, è stata colpita dal dolore e dalla tristezza per questa rara fatalità.

Grayson ha lottato coraggiosamente per quattro lunghe settimane, mentre le preghiere e il sostegno da tutto il mondo affluivano verso di lui. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il bambino non ha potuto riprendersi e la difficile decisione di staccare la spina è stata presa. Il piccolo ha perso la sua battaglia e ha lasciato questa vita.

Mentre la famiglia cerca di far fronte a questa devastante perdita, il terzo figlio si è salvato miracolosamente, probabilmente perché non teneva la mano del padre al momento dell’incidente.

Questa tragedia ci ricorda quanto possa essere pericoloso trovarsi sotto un temporale violento e sottolinea l’importanza di prestare attenzione ai segnali di pericolo durante i fenomeni atmosferici intensi. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia Boggs in questo momento di profondo dolore e perdita.