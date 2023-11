Tragedia sul lavoro a Pieve di Soligo: La morte di Anila Grishaj - Controcopertina

Martedì 14 novembre, nel tardo pomeriggio, l’ambiente lavorativo si è trasformato in un luogo di tragedia in un’industria alimentare di Pieve di Soligo, Treviso. Anila Grishaj, una giovane operaia di 26 anni, ha perso la vita in un tragico incidente, rimanendo stritolata da un macchinario per gli imballaggi.

Ricostruzione dell’Incidente: Cosa è Successo?

Circostanze Miste tra Dolorosa Perdita e Interrogativi

La dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Anila, di origini albanesi ma da tempo residente a Treviso, è al centro delle indagini. L’incidente si è verificato poco prima della fine del turno lavorativo, e le circostanze esatte sono ancora oggetto di indagine. Il macchinario, acquisito di recente dalla ditta, potrebbe aver avuto malfunzionamenti o mancanze nei dispositivi di sicurezza.





La Drammatica Fine di Anila Grishaj

Anila è rimasta incastrata con il collo nel macchinario, causando un’immediata e fatale lesione alle vertebre cervicali. Un evento tanto improvviso quanto tragico che ha lasciato la comunità e i colleghi in uno stato di shock e dolore.

Reazioni e Indagini: Un Contesto di Sconcerto e Ricerca di Giustizia

Tensione e Dolore tra i Familiari e la Comunità

Dopo la notizia, i familiari di Anila si sono riuniti davanti all’azienda, chiedendo risposte e giustizia. I momenti di tensione, gestiti dai carabinieri, evidenziano il bisogno di chiarezza e sicurezza sul posto di lavoro.

L’Intervento del Segretario Provinciale del PD, Giovanni Zorzi

Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD di Treviso, ha espresso il bisogno urgente di un osservatorio sulla sicurezza sul lavoro in Veneto, una regione dove questi tragici eventi sono diventati troppo frequenti. L’obiettivo è di coinvolgere istituzioni e parti sociali per prevenire future tragedie.

Indagini in Corso e l’Impegno per la Sicurezza

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto, un passo fondamentale per garantire giustizia e prevenzione.