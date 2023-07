Tragedia sulla Via Laurentina: donna muore dopo essere stata investita da un Suv in contromano - Controcopertina

L’incidente riporta alla mente la vicenda di TheBorderline, lo youtuber coinvolto nell’incidente fatale che ha causato la morte del piccolo Manuel, cinque anni, nella vicenda di via di Macchia Saponara. Anche in questo caso, un giovane alla guida di un’auto di lusso e dal motore potente.

La dinamica dell’incidente è stata tragica. Verso le 18:30, il giovane alla guida del SUV Tesla ha imboccato la Via Laurentina in direzione di Pomezia, ma in contromano. La strada, che collega Tor San Lorenzo al litorale romano a Roma, presenta diverse rotonde e lunghi tratti rettilinei separati da guardrail. In uno di questi tratti, il ragazzo si è trovato nella corsia opposta e ha colliso con la Lancia Y guidata dalla vittima.

Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della donna dalle lamiere dell’auto, purtroppo non è stato possibile salvarla. Il personale del 118 ha dichiarato il decesso sul posto.

Le auto coinvolte nell’incidente sono state sequestrate dalle autorità e il giovane alla guida del SUV sarà sottoposto ai test per l’alcol e le droghe come da prassi. Due dei passeggeri presenti sulla Tesla hanno riportato ferite, ma non sono considerate gravi.

Nel frattempo, la comunità del quartiere Cinque Colline si è unita in sostegno alla vittima. “Era una nostra amica”, raccontano i vicini. “Cosa succederà ora ai suoi amati gatti e cani? Dobbiamo fare qualcosa per aiutarli”.

Si apre un nuovo capitolo nella lotta per la sicurezza stradale, con la necessità di affrontare il problema della guida irresponsabile e dell’abuso di velocità, specialmente tra i giovani. L’incidente di ieri sera è solo l’ultimo di una serie di eventi tragici che stanno scuotendo la nostra società.