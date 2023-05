Tragedia sull'autostrada: Incidente fatale porta via una famiglia, incluso un bimbo di 8 anni - Controcopertina

Un tragico incidente stradale sull’autostrada A30, nelle vicinanze di Mercato San Severino, provincia di Salerno, ha lasciato una famiglia distrutta. Dopo la morte della sorella e del fidanzato, anche il bambino coinvolto nello schianto non è riuscito a sopravvivere. Attualmente è in corso l’accertamento di morte per il piccolo Mourad, di soli 8 anni, che è rimasto gravemente ferito nell’incidente. SalernoToday riporta che si tratta della terza vittima di questa tragedia. I funerali della sorella, Jemila, si sono già svolti, mentre quelli del fidanzatino Rosario si terranno oggi. Un dolore che si somma ad altro dolore, mentre la madre è ancora ricoverata e il padre è oggetto di un’indagine.

La situazione della madre e del padre dopo l’incidente di Mercato San Severino

La madre, Giusy Ruocco Sorrentino, è ricoverata presso l'ospedale del Mare di Napoli. È stata sottoposta a un'operazione d'urgenza a causa di un trauma cranico facciale complesso, con fratture multiple e diverse ferite lacero-contuse. Il marito Hedi, padre di Jemila e Mourad, che era alla guida dell'auto domenica scorsa, si trova in buone condizioni di salute ma è attualmente indagato per omicidio stradale.

I due adolescenti deceduti si trovavano sul sedile posteriore di una Nissan guidata dal padre. Nell’auto erano presenti anche la madre della ragazza e il fratellino di otto anni. La vettura viaggiava sulla carreggiata nord, in direzione di Caserta. L’incidente è stato causato dallo scoppio di un pneumatico, su cui sono attualmente in corso le indagini. Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale di Caserta, l’urto ha fatto uscire la ragazza dall’abitacolo e ha causato la morte quasi istantanea del sedicenne.

Una tragedia senza fine: l’incidente stradale ha portato via la vita di una famiglia, lasciando un vuoto incolmabile. I sopravvissuti dovranno affrontare un doloroso cammino verso la guarigione, mentre le indagini cercano di fare chiarezza sulle cause dello schianto. La comunità locale è sconvolta da questa perdita insensata e si unisce nel dolore alla famiglia colpita da questa tragedia.