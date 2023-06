Tragedia sulle strisce pedonali: Giovane investito e ucciso da un automobilista positivo ad alcol e droga - Controcopertina

Un terribile incidente ha scosso la cittadina di Volvera, nel Torinese, giovedì sera. Mattia Casazzo, un giovane di soli 22 anni, è stato tragicamente investito e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla sua fidanzata di 18 anni. L’autista responsabile, un uomo di 24 anni, ha fuggito dalla scena dell’incidente ma è stato successivamente arrestato.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato all’incrocio tra strada Orbassano, via Bruino e via Spirito Santo a Volvera. Mattia stava attraversando la strada con la sua fidanzata quando è stato travolto da una Bmw che procedeva verso il centro. Secondo alcuni testimoni, l’auto avrebbe sorpassato una Dacia Duster che si era fermata per far passare i pedoni. Nell’impatto, Mattia ha perso la vita, mentre la sua fidanzata ha riportato una frattura al braccio ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale San Luigi di Orbassano.

La fuga e l’arresto del conducente

Dopo l’incidente, il conducente della vettura si è allontanato dalla scena, ma poco dopo è tornato a piedi, ammettendo le proprie responsabilità. I carabinieri della stazione di None e del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo lo hanno accompagnato in caserma, dove è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue. Entrambi i test hanno dato esito positivo. Di conseguenza, il giovane è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale.

Il cordoglio della comunità di Volvera

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità di Volvera. Il sindaco Ivan Marusich ha espresso il suo dolore su Facebook, sottolineando l’orrore di una situazione che nessuno vorrebbe mai vivere, soprattutto nella propria città. Il sindaco ha invitato la comunità a stringersi attorno al dolore della famiglia, dei parenti e degli amici di Mattia, offrendo il cordoglio di tutta la comunità di Volvera.

Conclusioni

La tragedia di Volvera ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Mattia Casazzo, un giovane promettente, e ha segnato profondamente la comunità locale. È importante ricordare l’importanza di rispettare le norme stradali e di guidare responsabilmente, evitando l’uso di sostanze che possono compromettere la sicurezza alla guida. La memoria di Mattia rimarrà viva tra coloro che lo hanno conosciuto, e la comunità di Volvera si unisce nel cordoglio per questa tragica perdita.