Tragica scomparsa a soli 18 anni: Cristian Bissoli affronta un tumore invasivo

La comunità in lutto per la prematura scomparsa di “Bisso”

Venerdì pomeriggio, una notizia sconvolgente ha turbato la comunità di Bovolone: Cristian Bissoli, conosciuto come “Bisso” dai suoi amici, è tragicamente scomparso all’età di 18 anni. Un tumore aggressivo e rapidamente progressivo ha segnato i suoi ultimi sei mesi di vita, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di madre, padre e dei suoi due fratellini.

Una veglia in memoria del giovane

L’Arena, quotidiano locale, racconta come la notizia della sua improvvisa aggravazione e della sua successiva dipartita abbia profondamente colpito la comunità. Gli amici di Cristian hanno onorato la sua memoria con una veglia di preghiera, unendo le loro forze in questo momento di dolore. Hanno anche eretto uno striscione in sua memoria, su cui è scritto:

“Fai buon viaggio Bisso, proteggici da lassù.”

Gli ultimi giorni di Cristian

Nonostante la rapidità dell’aggravamento, alcuni segni premonitori, come un dolore crescente e uno sguardo sempre più lontano, avevano anticipato il triste epilogo. Al momento della sua scomparsa, i suoi giovani fratelli, di 11 e 7 anni, erano lontani, godendosi una breve vacanza al mare con uno zio.

La diagnosi era stata posta solamente sei mesi prima, nel mese di febbraio, rivelando un tumore al quarto stadio, particolarmente raro e aggressivo. Le aspettative di sopravvivenza erano state ridotte a pochi mesi. Il padre di Cristian ha ricordato il coraggio e la forza con cui suo figlio ha affrontato la malattia, affermando:

“Ha lottato come un leone finché ha potuto.”

Un ultimo saluto

La comunità si riunirà per rendere omaggio a Cristian e per esprimere le proprie condoglianze alla famiglia. I funerali avranno luogo domani pomeriggio, 14 agosto, alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe.