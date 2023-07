Tragico incidente stradale a Monopoli: giovane di 22 anni perde la vita - Controcopertina

La città di Monopoli è stata scossa da un terribile incidente stradale avvenuto all’alba, che ha causato la morte di un giovane di soli 22 anni. L’incidente, avvenuto lungo la provinciale che collega Monopoli a Conversano, ha coinvolto due veicoli e ha lasciato una scena di distruzione.

Le circostanze dell’incidente

Lo scontro è avvenuto tra un’auto Audi A6 guidata da un uomo di 60 anni, residente a Monopoli in contrada Oceano e diretto al lavoro, e una Seat Leon guidata da un giovane di 22 anni, anch’egli residente a Monopoli in contrada Cozzana. L’impatto frontale è stato violento e le due vetture sono state completamente distrutte.

La vittima e il conducente sopravvissuto

Purtroppo, il giovane di 22 anni ha perso la vita nell’incidente. L’altro conducente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Giacomo” di Monopoli, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, avendo riportato solo una frattura alla gamba e alcune escoriazioni.

Le operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Monopoli per effettuare i rilievi necessari. Una pattuglia della Polizia di Stato è intervenuta per regolare il traffico e garantire la sicurezza nella zona. Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli hanno partecipato alle operazioni di soccorso.

L’incidente stradale a Monopoli ha lasciato un’impronta di tristezza e dolore nella comunità locale. La perdita di un giovane così giovane è un tragico evento che ricorda l’importanza di guidare in modo responsabile e rispettare le regole della strada. Le indagini sulle cause dell’incidente sono ancora in corso, e la comunità si unisce nel cordoglio per la vittima e nell’augurare una pronta guarigione al conducente sopravvissuto.