Scompare nei boschi dopo una lite col marito: ritrovata ferita dopo ore di ricerche

Notte di tensione e ricerche nei boschi di Borgo Stoppi, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, dove una donna di 42 anni è stata ritrovata dopo essersi allontanata in seguito a un litigio con il marito. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, quando la donna, che si trovava in una casa vacanze della zona, ha fatto perdere le proprie tracce.





Secondo quanto ricostruito, la donna, di origine polacca, si sarebbe allontanata volontariamente dopo una discussione con il coniuge, dirigendosi verso i boschi circostanti. La situazione ha destato immediata preoccupazione, considerata la difficoltà del terreno e le temperature notturne. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre operative provenienti dai distaccamenti di Figline Valdarno e Pontassieve, supportate dal nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che ha utilizzato un drone dotato di termocamera per agevolare le ricerche.

Il territorio impervio e la vegetazione fitta hanno reso le operazioni particolarmente complesse. Tuttavia, dopo circa un’ora di perlustrazione, i soccorritori sono riusciti a individuare la donna grazie al lavoro congiunto delle squadre di terra e del drone. La 42enne è stata trovata in una zona difficilmente accessibile, cosciente ma con evidenti ferite agli arti inferiori.

Dopo essere stata localizzata, è iniziata una delicata operazione di recupero. La donna è stata trasportata a piedi dai soccorritori fino a un punto raggiungibile da un mezzo fuoristrada. Successivamente, è stata affidata alle cure del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza. Le operazioni si sono concluse intorno alle 3 del mattino. Presenti sul luogo anche i Carabinieri e un funzionario dei Vigili del Fuoco, che hanno coordinato le attività.

Non sono stati forniti dettagli sulle cause precise della lite tra i coniugi né sulle dinamiche che hanno portato all’allontanamento della donna. Tuttavia, le autorità stanno continuando a indagare per chiarire l’accaduto e verificare le sue condizioni psicologiche e fisiche.

L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza del rapido intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori in situazioni di emergenza. L’impiego delle tecnologie avanzate, come i droni dotati di termocamere, si è rivelato fondamentale per individuare la donna in un ambiente così ostile.

Il comune di Reggello, noto per i suoi paesaggi boschivi e collinari, è spesso frequentato da turisti e residenti in cerca di tranquillità e contatto con la natura. Tuttavia, episodi come questo mettono in risalto i rischi legati all’isolamento in zone impervie, soprattutto durante le ore notturne.

Le autorità locali hanno invitato chiunque si trovi ad affrontare situazioni simili a contattare immediatamente i soccorsi per garantire un intervento tempestivo. I Vigili del Fuoco hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra tutte le forze coinvolte per il successo delle operazioni di ricerca e salvataggio.