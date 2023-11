Tragico incidente: un bambino di 12 anni uccide il fratellino di 11 per girare un video su TikTok

Un’arma da fuoco del padre, custodita segretamente, finisce nelle mani del figlio maggiore che causa la morte del fratellino.

Un tragico incidente ha scosso il Pakistan, dove due fratellini di 11 e 12 anni hanno perso la vita. Il 12enne, per girare un video su TikTok, ha preso la pistola del padre, un commerciante di animali, e ha sparato accidentalmente al fratellino di 11 anni. Devastato dal dolore, il ragazzo si è tolto la vita con la stessa arma.

La polizia ha dichiarato che l’arma apparteneva al padre dei giovani e che l’uomo la teneva per sicurezza, custodendola segretamente e lontano dalla curiosità dei figli. Tuttavia, il fratello maggiore ha sottratto l’arma per girare il video su TikTok, causando una tragedia irreparabile.





Il Pakistan aveva emesso alcuni divieti sulla piattaforma di video sharing cinese nel 2020 e nel 2021 a causa della violazione delle leggi locali e delle norme relative al caricamento di contenuti non adatti. Tuttavia, di recente, tali divieti sono stati revocati a seguito delle rassicurazioni di TikTok sulla condivisione dei contenuti. Chi viola determinati parametri sulle piattaforme sociali è soggetto a restrizioni e sanzioni.

La vicenda è un tragico esempio degli effetti negativi dei social media sui giovani e sulla società in generale. È importante che i genitori si prendano cura della sicurezza dei propri figli e che le piattaforme sociali applichino regole rigorose per evitare che tragedie come questa possano accadere.