Triste addio… gravissimo lutto in famiglia per Eva Henger. Le figlie devastate dal dolore

Un momento di profonda tristezza

Un’ombra di dolore ha avvolto la famiglia di Eva Henger, coinvolgendo anche le figlie, Mercedesz Henger e Jennifer Caroletti. Una notizia improvvisa e devastante ha colpito il cuore della famiglia: la perdita dell’amata nonna materna. Attraverso le Storie di Instagram, madre e figlie hanno voluto esprimere il loro immenso dolore per la scomparsa di una figura così cara. Eva Henger, l’ex attrice di 50 anni, è senza parole e scrive con profonda tristezza: “La mia mamma non c’è più,” accompagnando il messaggio con emoticon delle mani in preghiera e una candela accesa, simbolo dell’omaggio alla sua amata madre.

Un’immagine della nonna amata

In una delle foto condivise, appare la nonna, sorridente, con un caschetto biondo, una figura a cui Eva Henger era profondamente legata. Così come le sue figlie, anche Jennifer Caroletti, nata dalla relazione con il marito Massimiliano Caroletti 14 anni fa, è profondamente addolorata. Su Instagram, Jennifer condivide un collage di immagini della nonna, aggiungendo un commosso commento: “La mia mente continua a parlare con te e il mio cuore ti cerca ancora. Ma la mia anima sa che sei in pace… Ciao nonna.”

Un addio struggente

Mercedesz Henger, la figlia di 31 anni, pubblica un breve video in cui la nonna la accarezza e la coccola. Con parole piene di affetto, scrive: “Addio amore della mia vita”. E poi, con un’emozione profonda, ricorda le parole dolci della nonna ormai scomparsa: “Nonna, cos’è l’amore? ‘È quel sorriso che avrai da grande quando penserai a me'”.

Unione e serenità

Questo momento difficile ha portato madre e figlie, Eva e Mercedesz Henger, a superare le controversie e le liti del passato. La famiglia si è unita e ha trovato la serenità. Eva Henger, oggi felice al fianco del suo nuovo compagno, Nicola D’Amore, ha condiviso la gioia che il 2022 le ha portato, un anno di felicità e bellezze che sembrano incredibili.

La famiglia di Eva Henger affronta questo triste lutto con amore e ricordi preziosi, portando sempre nel cuore la cara nonna che ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite.