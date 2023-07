Trovato cadavere in mare: mistero e sconcerto a Santa Margherita Ligure

Una tragica scoperta ha sconvolto le acque di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, dove è stato ritrovato un cadavere mutilato, privo di mani e testa. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per fare luce su questo inquietante caso che ha lasciato tutti attoniti. Scopriamo i dettagli di questa terribile vicenda e chi era la giovane vittima.

Un Macabro Ritrovamento

Un diportista a bordo di uno yacht ha fatto una terribile scoperta nel mare di Santa Margherita Ligure: il cadavere mutilato di un giovane di 18 anni, identificato come Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed. Il corpo senza vita galleggiava verso Portofino, ed è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine.

Una Vita Interrotta

Abdalla Mahmoud era un giovane egiziano di appena 18 anni che si era trasferito in Italia due anni fa ed era stato ospite di una comunità per minori non accompagnati a Genova. Dopo aver raggiunto la maggiore età, aveva iniziato a lavorare come apprendista parrucchiere. Non aveva mai avuto problemi seri con la legge e la sua morte ha lasciato tutti increduli.

Un Mistero da Risolvere

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte di Abdalla e al suo terribile ritrovamento in mare. Sono stati avviati accertamenti sul DNA per verificare la corrispondenza delle mani mozzate trovate in diverse spiagge con il corpo del giovane. La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio, e le indagini sono affidate ai carabinieri di Chiavari.

Esclusioni e Ipotetiche Cause

Al momento, l’ipotesi di un incidente in mare sembra poco probabile, poiché non ci sono segni di investimenti di barche o tagli di elica sul corpo di Abdalla. L’autopsia sarà fondamentale per scoprire le cause esatte del decesso e fare chiarezza su questo misterioso caso che ha scosso la comunità.

La scoperta del cadavere mutilato di Abdalla Mahmoud Sayed Mohamed è un evento scioccante e sconcertante. Le indagini sono in corso per risolvere il mistero dietro la sua morte e fare giustizia per questa giovane vita spezzata. La comunità è unita nel cercare risposte e nell’esprimere solidarietà alla famiglia di Abdalla in questo momento così difficile.