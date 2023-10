Trovato senza vita dal Papà.Tragico incidente nei campi: giovane operaio schiacciato dal trattore

Dan Zelger: Una Giornata di Lavoro si Trasforma in Tragedia

Dan Zelger, un giovane di soli 22 anni, è tragicamente deceduto mercoledì 4 ottobre mentre lavorava nei campi con il suo trattore. Quella che doveva essere una giornata come tante altre per Dan, che aveva salutato i genitori al mattino, si è trasformata in un incubo quando il ragazzo non ha fatto ritorno a casa al tramonto. Il padre di Dan, preoccupato, si è recato sul luogo in cui il figlio lavorava abitualmente e l’ha trovato riverso a terra, sotto al trattore, privo di vita.

La Ricostruzione dell’Incidente

L’incidente è avvenuto in un prato presso il maso del Gob, a Laivas, in Alto Adige. Dan era solito recarsi lì per lavorare la terra con il suo trattore. Mercoledì scorso, tuttavia, qualcosa è andato storto: il mezzo agricolo che Dan guidava si è ribaltato per ragioni ancora sconosciute. Nonostante fosse un guidatore esperto, Dan non è riuscito a sfuggire alla morsa del trattore che lo ha schiacciato.

L’Intervento dei Soccorritori e la Morte di Dan Zelger

A trovare Dan ancora incastrato sotto al pesante mezzo è stato il padre Richard, che ha subito allertato i soccorsi. Purtroppo, le condizioni del giovane erano già compromesse e nonostante l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, Dan è deceduto sul posto. Il sindaco di Laivas, Christian Bianchi, ha voluto esprimere il suo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane: “La sua morte ci lascia tutti senza fiato. Quel poco che conserviamo è per stare vicino ai genitori, al fratello e alla sua famiglia. Che gli angeli accolgano il suo sorriso”.