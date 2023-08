Turista disabile vittima di violenza sessuale: choc in pieno centro città

Benvenuti al nostro blog, dove vi teniamo aggiornati sulle notizie di cronaca più rilevanti. Oggi parliamo di un caso scioccante che ha sconvolto la città di Livorno. Una turista disabile è stata avvicinata e successivamente violentata in pieno centro. Scopriamo i dettagli di questa terribile vicenda.

L’incontro fatale

La storia si svolge nella tranquilla città di Livorno, dove una turista 30enne con disabilità mentali si trovava in vacanza con la sua famiglia. L’incontro con il suo aguzzino è avvenuto presso la stazione, dove l’uomo, un 33enne marocchino senza fissa dimora, ha avvicinato la vittima e ha iniziato a chiacchierare con lei. Quelle poche parole hanno portato a un incubo inimmaginabile.

La trappola nel cuore della città

Dopo aver conquistato la fiducia della turista, l’uomo ha ideato un piano spietato. Ha convinto la giovane a seguirlo vicino al porto, un luogo che avrebbe dovuto mostrare la bellezza della città. Invece, quello che la donna ha affrontato è stato un atto di violenza inaudita. Nel cuore di Livorno, in pieno centro, è stata vittima di violenza sessuale.

L’orrore della notte

Il momento tragico è avvenuto nella calma della notte, intorno alle 2. La turista disabile è stata costretta a subire un atto sessuale violento, un’esperienza che nessuno dovrebbe mai affrontare. In uno stato di choc e disperazione, la vittima ha avuto il coraggio di chiamare il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto.

Indagini e Accertamenti

Gli agenti sono intervenuti tempestivamente, trasportando la giovane al pronto soccorso con l’assistenza di un medico del 118. La sua testimonianza è stata fondamentale per dare il via alle indagini. La ragazza ha raccontato di essere stata costretta alla violenza sessuale con la forza. I detective hanno rintracciato il 33enne marocchino e lo hanno portato in questura per ulteriori accertamenti.

Processo Legale in Attesa

Il 33enne marocchino dovrà rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata, un reato che fa emergere la gravità dell’atto commesso. Al momento, però, non è stato emesso alcun provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo, che resta libero. Le autorità stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, al fine di ricostruire dettagliatamente la dinamica dei fatti.

