Tv8 e Nove trionfano: Mercante in Fiera sconfitto nella battaglia per gli ascolti

Continua il Flop di “Il Mercante in Fiera”

Una settimana dopo la prima puntata, il programma “Il Mercante in Fiera” su Rai 2 continua a non convincere in termini di ascolti. Almeno per ora, la situazione è piuttosto critica, con numeri che non soddisfano le aspettative. Mentre speriamo in un miglioramento nelle prossime settimane, al momento il programma stenta a raggiungere quota 500.000 spettatori.

Superati da Tv8 e Nove

Incredibilmente, “Il Mercante in Fiera” viene superato sia da Tv8 che da Nove in termini di audience. Questo non è il primo caso di ascolti deludenti per Rai 2, visto che era già successo con “Una Scatola al Giorno”. Il conduttore Pino Insegno potrebbe riflettere sul passato, prendendo in considerazione le critiche ricevute dal programma di Paolo Conticini, che a sua volta veniva battuto dalle repliche del suo stesso show, “Cash or Trash”, trasmesso su Nove nella stessa fascia oraria.

Una Critica Costruttiva

È importante notare che le critiche, almeno quando fatte in modo onesto, sono rivolte soprattutto al programma stesso, alla sua collocazione oraria e, in parte, al conduttore che decide di mettersi in gioco. “Il Mercante in Fiera” sembra soffrire di una struttura troppo ripetitiva e di un ritmo lento, che non riesce ad attirare un pubblico più ampio.

Ascolti Attuali

Attualmente, “Il Mercante in Fiera” ha registrato 414.000 spettatori (2.3%) nella serata del lunedì, con una leggera risalita. Si prevede che nelle prossime settimane, con il cambiamento delle temperature e dell’orario, potrebbe raggiungere la soglia dei 500.000 spettatori. È importante notare che Rai 2 è superata solo da La7, mentre Tv8 e Nove ottengono risultati migliori. Da notare che le cifre di “Cash or Trash” sul Nove sono relative a repliche.

Attualmente, i dirigenti di Rai 2 stanno prendendo in considerazione l’opzione di apportare modifiche al programma o addirittura di chiuderlo del tutto. Resta da vedere cosa riserverà il futuro per “Il Mercante in Fiera”.