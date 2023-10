Le Vittime dell’Incidente di Mestre: Chi Erano i Passeggeri a Bordo del Bus

Una Tragedia Inimmaginabile

Un tragico incidente ha scosso Mestre, con un autobus che ha precipitato dal cavalcavia e preso fuoco. Il bilancio è drammatico, con molti feriti ricoverati in reparti di rianimazione. Ma chi erano i passeggeri a bordo di quel bus maledetto?

Alla Guida del Bus: Alberto Rizzotto

Alla guida del bus c’era Alberto Rizzotto, un uomo di 40 anni originario di Conegliano ma residente a Tezze sul Brenta. Il suo destino si è incrociato con questa terribile tragedia mentre trasportava i passeggeri verso il campeggio a Marghera.

Le Circostanze Dell’Incidente

L’incidente avvenuto a Mestre, in provincia di Venezia, è stato causato probabilmente da un malore improvviso del conducente, che ha perso il controllo del bus. Al momento, le autorità non possono ancora fornire una ricostruzione precisa degli eventi. Un’indagine medico-legale è in corso per raccogliere tutti gli elementi necessari, compreso l’identificazione dei passeggeri.

Le Vittime e i Feriti

La tragedia ha sconvolto il governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha dichiarato: “Mai avrei immaginato di assistere a un incidente del genere.” Tra i feriti, ci sono 4 minori, due ragazzi di 16 anni e due bambini. Di tra i 15 feriti, 11 sono già stati identificati: 4 ucraini, 1 tedesco, 1 francese, 1 croato, 2 spagnoli e 2 austriaci.

La Risposta degli Operatori di Soccorso

Appena è stato lanciato l’allarme, sono giunte sul posto venti ambulanze e decine di soccorritori. L’autobus coinvolto nell’incidente era nuovissimo, con alimentazione ibrida gasolio-metano. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha descritto la scena come “un scenario apocalittico”. Il bus stava percorrendo il tratto autostradale A4 nei pressi del cavalcavia della bretella in direzione Marghera quando è uscito di strada, ha sfondato il guardrail ed è precipitato per circa 30 metri. Una tragedia inimmaginabile che ha sconvolto la comunità.