Tweet choc di Vittorio Feltri: ” Si fatica anche a morire”

L’inaspettato tweet del direttore storico di Libero, Vittorio Feltri, ha suscitato preoccupazione e solidarietà tra i suoi followers. Ma come sta realmente Feltri? Scopriamo insieme le ultime novità sul suo stato di salute.

Il Tweet Che Ha Scosso il Web

A 80 anni, Vittorio Feltri, conosciuto per il suo ruolo di direttore presso Libero, ha condiviso un messaggio su X che ha fatto sobbalzare più di un lettore: «Dio buono si fa fatica anche a morire. Non ce la faccio».

Reazioni e Solidarietà

Il mondo del web non ha tardato a rispondere. Numerosi messaggi di preoccupazione e affetto hanno subito invaso i commenti sotto al suo post. Fra questi si legge: «Non faccia scherzi, direttore», mentre un altro utente esprime la sua preoccupazione chiedendo: «Cosa succede?».

La Battaglia di Feltri e il Suo Stile di Vita

Non è la prima volta che Feltri affronta questioni legate alla salute. In passato, ha superato un’operazione di tumore al seno, un evento che ha raccontato con la sua consueta franchezza: «Il tumore al seno è stato una piccola cosa. Non ho niente di femminile, eppure il cancro mi è venuto al seno». Nonostante ciò, dimostrando grande determinazione, ha raccontato di aver continuato a lavorare subito dopo l’intervento.

Per quanto riguarda il suo stile di vita, Feltri ha condiviso alcune abitudini quotidiane:

Alimentazione: Mangia poco e ha ridotto l’appetito, ma mantiene la sua routine con il vino. Mezzo bicchiere di bianco prima di ogni pasto e, al massimo, un bicchiere e mezzo di rosso a cena.

Mangia poco e ha ridotto l’appetito, ma mantiene la sua routine con il vino. Mezzo bicchiere di bianco prima di ogni pasto e, al massimo, un bicchiere e mezzo di rosso a cena. Riposo: Dorme ben 11 ore, dal momento che si corica alle dieci di sera e si sveglia alle nove del mattino, il tutto senza l’aiuto di sonniferi.

Dorme ben 11 ore, dal momento che si corica alle dieci di sera e si sveglia alle nove del mattino, il tutto senza l’aiuto di sonniferi. Lavoro: Anche in età avanzata, Feltri è rimasto produttivo, impiegando al massimo 40 minuti per scrivere un articolo.

Mentre attendiamo ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute, inviamo a Vittorio Feltri i nostri migliori auguri di pronta guarigione.