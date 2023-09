In arrivo l’assegno unico figli: il governo fa la sua mossa per sostenere le famiglie!

Stai seguendo le notizie sulle misure di sostegno economico in Italia? Ecco tutte le novità in arrivo per l’assegno unico per figli e la carta acquisti, due importanti strumenti di supporto alle famiglie italiane.

Assegno Unico per Figli: Le Novità da Conoscere

Il caro-vita, in questi tempi, sta mettendo a dura prova le famiglie italiane. Ma ci sono novità all’orizzonte per l’assegno unico per figli, che potrebbero portare un po’ di sollievo.

Conguagli e Possibili Aumenti

A ottobre, alcune famiglie potrebbero già vedere un aumento. Questo dipende dal calcolo del conguaglio dell’Inps, in relazione al rinnovo dell’ISEE durante l’anno.

Solitamente, il conguaglio viene effettuato a gennaio e febbraio dell’anno successivo, ma ci sono state delle eccezioni. Se hai aggiornato l’ISEE dopo questo periodo, ma entro il 30 giugno, potresti avere diritto ad un importo diverso in base al tuo nuovo ISEE.

Cosa Ci Aspetta nel 2024?

A partire dal 1 gennaio 2024, ci sono buone notizie in arrivo:

Rivalutazione dell’importo: Con la nuova Manovra Finanziaria, si definirà un tasso di rivalutazione 2024, influenzando non solo le pensioni ma anche l’assegno unico. Questo potrebbe portare ad un aumento di qualche decina di euro.

Con la nuova Manovra Finanziaria, si definirà un tasso di rivalutazione 2024, influenzando non solo le pensioni ma anche l’assegno unico. Questo potrebbe portare ad un aumento di qualche decina di euro. Ulteriore aumento: Oltre alla rivalutazione, si prevede un ulteriore incremento. Grazie ad un avanzo di fondi stanziati per l’assegno unico, potrebbe esserci un ulteriore potenziamento dell’importo, con un occhio di riguardo alle famiglie numerose.

Carta Acquisti 2023: Aumenti Imminenti

La carta acquisti 2023 non rimane indietro nelle novità. Ecco cosa ci attende:

Incremento del valore: Da ottobre, il valore della carta potrebbe passare da 382,50 euro a circa 500 euro.

Da ottobre, il valore della carta potrebbe passare da 382,50 euro a circa 500 euro. Bonus Carburante: Per fronteggiare il caro-carburanti, si sta considerando un bonus di 80 euro, direttamente sulla carta acquisti. Questo bonus potrebbe essere destinato alle famiglie con almeno tre componenti e un ISEE entro i 15.000 euro.

Per fronteggiare il caro-carburanti, si sta considerando un bonus di 80 euro, direttamente sulla carta acquisti. Questo bonus potrebbe essere destinato alle famiglie con almeno tre componenti e un ISEE entro i 15.000 euro. Estensioni: Si sta valutando l’opportunità di estendere la carta acquisti anche a chi ne è stato escluso quest’anno.

Stai sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e consulta regolarmente l’Inps e le fonti ufficiali per avere tutte le informazioni aggiornate sul tuo assegno unico e la tua carta acquisti.