Ultima telefonata di Michela Murgia: ‘Mamma, voglio morire a casa e non all’ospedale!’

Gli Ultimi Momenti Indimenticabili di Michela

Michela Murgia, la scrittrice che ha toccato innumerevoli cuori, ha concluso il suo viaggio terreno a Roma, il 10 agosto. La sua decisione di trascorrere le ultime ore in casa, anziché in ospedale, ha riflettuto il suo desiderio di intimità e conforto. Le parole condivise con sua madre, Costanza Marongiu, poco prima della sua dipartita, sono state intrise di speranza e tenerezza. “Sto migliorando”, aveva detto, dando un barlume di speranza alla famiglia.

Un Addio Toccante e Commosso

La cerimonia funebre si è tenuta presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Costanza, a causa delle sue condizioni di salute, non ha potuto dire l’ultimo addio fisicamente, ma il legame con la figlia rimane indelebile. Michela aveva un desiderio: che sua madre non versasse lacrime per lei. E questo messaggio è stato consegnato attraverso le parole del fratello nel momento del suo ultimo respiro: “Dì alla mamma di non piangere”.

Una Vita Vissuta con Passione e Determinazione

Nonostante fossero passati mesi dalla loro ultima interazione, la comprensione tra madre e figlia rimase forte. Michela, con il suo spirito avventuroso, aveva viaggiato sull’Orient Express e attraversato gli Stati Uniti. In ogni conversazione, traspariva la sua serenità e la certezza delle sue scelte.

Una Famiglia Diversa ma Piena d’Amore

La scelta di Michela di abbracciare una famiglia queer evidenzia il suo desiderio di circondarsi di affetto e amicizia. La sua madre, Costanza, ha sempre rispettato e sostenuto le decisioni della figlia, riconoscendo il profondo desiderio di Michela di avere tanta gente attorno.

Un Ricordo Indelebile di Michela

Da bambina, Michela era stata sempre vivace e brillante, distinguendosi come una studentessa eccezionale. Ogni ricordo di lei resta come testimonianza del suo spirito indomabile e del suo amore incondizionato per la famiglia. Michela Murgia rimarrà per sempre una fonte d’ispirazione per molti.