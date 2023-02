Ultimo: Chi è il padre Sandro, i fratelli, la madre, canzone “Alba”, Sanremo 2023

Conosciamo bene l’opera di Niccolò Ultimo e la sua musica, avendo assistito ai suoi concerti e conoscendo a memoria le sue canzoni. Tuttavia, le conoscenze sulla sua famiglia sono meno numerose. Abbiamo informazioni sulla madre Anna Sanseverino, che è stata fondamentale per l’educazione di Ultimo dopo la separazione dei suoi genitori quando aveva quattro anni. Ultimo le ha reso omaggio nelle canzoni “7+3” e “Piccola stella” durante un’esibizione allo Stadio Olimpico.

Sono poche le informazioni disponibili sugli altri membri della sua famiglia.

UNA FAMIGLIA RITROVATA

I genitori di Ultimo si sono separati quando l’artista aveva 4 anni, ma avevano già creato una famiglia che si è recentemente ricongiunta. Oltre al padre Sandro, Niccolò ha due fratelli maggiori, Valerio e Alessandro.

Sandro Moriconi si è diplomato al Liceo Scientifico “Archimede” nel 1981 e successivamente si è laureato con lode all’Università “La Sapienza” di Roma in Ingegneria Civile Idraulica. In seguito ha lavorato come direttore tecnico per Conigra srl per gli appalti Acea, come general contractor per Sacim Costruzioni e ha collaborato con altre imprese. Successivamente, ha fondato la propria impresa, Moriconi Costruzioni srl, tuttora in attività. Inoltre, svolge l’attività di consulente tecnico per il Tribunale Civile di Roma. Per essere sempre aggiornato sulle ultime tendenze del settore, ha conseguito diversi Master, che spaziano dal marketing aziendale alla “due diligence” dell’amministrazione immobiliare.

Un individuo altamente qualificato che ha raggiunto il successo grazie ai propri sforzi e continua a impegnarsi per ottenere di più.

Esaminando le foto sugli account dei membri della famiglia, sembra che la famiglia si sia riunita e forse il successo di Niccolò potrebbe aver giocato un ruolo nella loro riconciliazione.

DOVE HA STUDIATO L’ULTIMA VOLTA?

Nel 2018 Ultimo è tornato al Liceo Giordano Bruno di Roma per salutare il Preside, gli insegnanti e gli studenti. Come segno di apprezzamento, la scuola gli ha regalato una felpa personalizzata del liceo, immortalata in questa foto come ricordo della giornata.

All’età di 8 anni ha iniziato a studiare pianoforte e composizione al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Quattro anni dopo ha continuato la sua formazione musicale alla Melody Music School. Ecco un video in cui si esibisce in giovane età.

GLI AMORI DI ULTIMO

Niccolò ha avuto una relazione duratura con Federica Lelli, personaggio influente che ha ispirato diverse canzoni, tra cui l’acclamata “I tuoi particolari” che ha eseguito a Sanremo poco dopo la separazione della coppia. Questa canzone valse a Ultimo un secondo posto (che, a onor del vero, avrebbe dovuto essere una vittoria) e i due si riconciliarono. Tuttavia, dopo qualche mese, la loro relazione finì definitivamente.

Successivamente è arrivata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e Giovanni Di Giacomo, ortopedico. Separata, ha vissuto a Hong Kong con la madre per un lungo periodo, ma recentemente si è trasferita a Los Angeles con il padre. Per questo motivo, a un certo punto, le storie e i post di Ultimo provenivano principalmente da Los Angeles.

Jacqueline ha ottenuto la massima onorificenza di Summa Cum Laude diplomandosi alla New York Film Academy con un Bachelor of Fine Arts. Sembra che Niccolò e Jacqueline si siano incontrati in Sardegna, dove lei era responsabile della promozione della nuova collezione di costumi da bagno di Oscar.