Un anello da 930mila euro al piede: l'elegante sorpresa della vip all'evento - Controcopertina

Rihanna, celebre cantante, attrice, modella e icona globale, è nota per sorprendere i suoi fan in tutto il mondo. Questa volta, però, ha davvero superato se stessa. Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti all’età di soli 16 anni, ha raggiunto rapidamente il successo. Il suo album d’esordio, “Music of The Sun”, datato 2005, ha immediatamente conquistato la top ten della Billboard Hot 100. Con oltre 60 milioni di album venduti, è una delle star più seguite a livello internazionale.

Un’icona della moda e dei social media: Oltre al suo stile musicale inconfondibile ed energico, la nostra protagonista detiene un ruolo di rilievo anche nel mondo della moda, senza dimenticare la sua presenza sui social media. Il suo profilo Instagram conta un incredibile numero di 151 milioni di follower, mettendo in ombra anche celebrità come Chiara Ferragni, che ne vanta solo 29 milioni. Entrambe, tuttavia, condividono la passione per gli abiti e i gioielli.

Il dettaglio sorprendente di Rihanna al Met Gala: In occasione del recente Met Gala, un evento mondano che ogni anno raccoglie fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, Rihanna ha, come al solito, attirato l’attenzione su di sé. La cantante si è presentata al fianco del suo compagno Asap Rocky, con il quale ha una relazione dal 2020 e da cui ha avuto il loro primogenito, Rakim Athelston Mayers. In onore di Karl Lagerfeld, Rihanna ha indossato un elegante abito bianco. Ma ciò che pochi hanno notato è il dettaglio che ha svelato solo un mese dopo l’evento.

L’anello che fa brillare il piede sinistro di Rihanna: La 35enne ha mostrato al mondo un particolare del suo look, scelto il giorno prima del Met Gala. Oltre all’abito bianco di piume con pelliccia e cappello coordinati, Rihanna ha sfoggiato un paio di occhiali con il celebre logo Chanel (le due C incrociate) al posto delle lenti. A completare il look, ha indossato sandali Amina Muaddi con un cinturino brillante. Tuttavia, ciò che ha catturato ancora di più l’attenzione è stato il diamante indossato da Rihanna, ma non al dito della mano come ci si potrebbe aspettare, bensì al piede sinistro.

Un gioiello unico e lussuoso: Si tratta di un prezioso anello unico al mondo, un diamante a forma di pera creato appositamente per lei dalla rinomata gioielleria XIV Karats. Rihanna ha scherzato sull’anello in un video pubblicato su TikTok, accompagnandolo con la didascalia “Quiet Luxury”, ovvero “Lusso silenzioso”, alludendo al fatto che un gioiello del genere non può certo passare inosservato. Quanto costa? Secondo l’esperto di diamanti Maxwell Stone, “dato le dimensioni della pietra, stimo che l’anello al piede valga l’incredibile cifra di un milione di dollari” (più di 930mila euro).

Conclusione: Rihanna continua a sorprendere e ad affascinare il mondo con il suo talento, il suo stile unico e i suoi accessori di lusso. L’anello da 930mila euro al suo piede sinistro durante il Met Gala è solo l’ennesimo esempio del suo spirito audace e della sua abilità nel catturare l’attenzione. Non c’è dubbio che questa celebrità eclettica continuerà a essere un punto di riferimento per la moda e l’arte, lasciando il suo segno indelebile ovunque vada.