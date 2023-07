Un Gesto Sconvolgente: Schianto Intenzionale Contro un Pilone, la Moglie Muore e Lui in Condizioni Gravissime

Un Incidente Inquietante

Ciò che è accaduto sabato scorso è stato tutto tranne che un “banale” incidente stradale. La dinamica dell’evento ha fatto emergere una situazione drammatica, segnando la vita di una coppia.

Un’Agghiacciante Scelta

Dino Rizzoli, un pensionato di 77 anni originario della Lombardia ma residente da tempo a Tresnuraghes, nella Sardegna, ha compiuto un gesto inquietante e devastante. Si è schiantato deliberatamente contro un pilone di cemento di un passaggio a livello sulla ex statale 129 bis tra Suni e Sindia, portando alla morte sua moglie, Margherita Deidda, 76 anni, che era con lui nell’auto. L’impatto è stato violentissimo, e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i coniugi dall’abitacolo completamente distrutto.

Un Dramma Ancor Più Profondo

Mentre la moglie ha perso la vita sul colpo, Dino Rizzoli è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L’uomo, affetto da una grave malattia oncologica terminale, ha dichiarato ai soccorritori il suo intento di uccidersi. Nell’auto sono stati trovati dei bigliettini d’addio, offrendo uno spaccato ancora più doloroso di questa tragica vicenda.

Un Indagine in Corso

La vicenda è ancora avvolta da incertezze, e la procura di Oristano sta lavorando per far luce su quanto accaduto. L’ipotesi di omicidio volontario è al centro dell’inchiesta, ma è ancora prematuro trarre conclusioni definitive.

Una Storia Senza Risposte

Dino Rizzoli, un uomo anziano con una malattia terminale, ha compiuto un gesto estremo e scioccante. La morte della moglie e il suo tentativo di suicidio lasciano molti interrogativi senza risposta. Una tragedia che lascia un vuoto immenso e una sofferenza incommensurabile per chi è stato coinvolto in questa terribile vicenda. Le indagini continueranno per cercare di comprendere il motivo di questa scelta disperata, nella speranza di dare un po’ di pace e consapevolezza a tutti coloro che sono stati toccati da questo triste evento.