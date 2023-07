Un nuovo amore per Brad Pitt: la sua fiamma dopo il divorzio con Angelina Jolie - Controcopertina

L’attore hollywoodiano Brad Pitt sembra aver trovato una nuova fiamma dopo il tumultuoso divorzio con Angelina Jolie nel settembre 2016. La separazione, annunciata per “differenze inconciliabili”, ha scosso il mondo dell’intrattenimento, ma ora Brad ha voltato pagina e si sta godendo una nuova relazione. Scopriamo i dettagli di questa storia d’amore dopo i turbolenti eventi passati.

Il clamore del divorzio e le accuse

La fine del matrimonio tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha fatto scalpore, soprattutto quando sono emerse notizie riguardo al vero motivo della separazione. Si è scoperto che durante un litigio in aereo, Brad avrebbe avuto un comportamento violento, afferrando e spingendo Angelina e arrivando a colpire alcuni dei loro figli. Queste informazioni sono state riportate negli atti del processo e hanno alimentato ulteriormente il clamore intorno alla coppia.

Una nuova fiamma per Brad Pitt: Ines de Ramon

Sembrerebbe che Brad Pitt, 59 anni, abbia trovato una nuova compagna: Ines de Ramon, 30 anni. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta nel novembre 2022 durante un concerto di Bono Vox degli U2, e da allora la loro storia è diventata sempre più seria. Hanno trascorso del tempo insieme, incluso un romantico viaggio a Parigi, e Brad ha addirittura regalato a Ines un mazzo di peonie rosa per San Valentino. Recentemente, i fan hanno notato che Ines indossava una collana con un ciondolo a forma di lettera “B”, facendo pensare che rappresenti l’iniziale del nome di Brad. Questo dettaglio ha alimentato le speculazioni sulla serietà della loro relazione.

Ines de Ramon: chi è la nuova fiamma di Brad Pitt

Ines de Ramon è una designer di gioielli e ha conseguito una laurea in economia aziendale presso l’Università di Ginevra nel 2013. Dopo aver lavorato per importanti aziende come Christie’s e De Grisogono, attualmente ricopre la posizione di vicepresidente presso il marchio di gioielli di lusso Anita Ko. Nonostante il suo background nel settore dei gioielli, Ines sembra essere una ventata d’aria fresca nella vita di Brad, mentre lui continua la battaglia legale con Angelina Jolie per la divisione dei beni e la custodia dei figli.

Dopo il turbolento divorzio con Angelina Jolie, Brad Pitt sembra aver trovato la felicità in una nuova relazione con Ines de Ramon. Questo nuovo capitolo nella vita dell’attore rappresenta un nuovo inizio, portando speranza e serenità dopo le difficoltà affrontate. Mentre Brad continua a gestire le questioni legali con la sua ex moglie, si augura che questa nuova fiamma gli dia la forza e la tranquillità di cui ha bisogno per affrontare il futuro.