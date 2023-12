Un Rompicapo Logico con un Tocco di Frutta

Sei pronto per una sfida mentale che coinvolge la matematica e la frutta? Questo rompicapo logico ti metterà alla prova mentre cerchi di sommare i valori associati a diversi frutti per ottenere un risultato corretto. Potrebbe sembrare impossibile, ma non lo è. Dai un’occhiata!

Rompicapo Logico: Una Forma Diversa di Divertimento Matematico

I rompicapo sono più di semplici indovinelli; sono enigmi che stimolano diverse aree del tuo cervello e mettono alla prova la tua intelligenza. Questo rompicapo, in particolare, richiede un processo mentale complesso per arrivare alla soluzione. È una sfida intrigante che appassiona molte persone, anche quando non riescono a indovinare la risposta. Quale tipo di rompicapo preferisci? Logico, matematico, visivo o altro? Condividilo nei commenti e mettiti alla prova con questa nuova sfida!

Risolvi il Rompicapo della Frutta

In questa sfida di logica, i numeri da sommare sono nascosti dietro i simboli dei frutti. Il tuo compito è scoprire quali numeri corrispondono a ciascun frutto e quindi eseguire la somma corretta. Preparati a condividere i tuoi risultati con amici e parenti, confrontando le tue abilità con quelle di altri appassionati di rompicapo online.





La Soluzione al Rompicapo

Se hai affrontato con successo l’enigma della frutta o sei semplicemente curioso di conoscere la risposta corretta, eccola qui. Il procedimento è piuttosto semplice, poiché il valore della mela (già indicato) è 7. Quindi, puoi risolvere facilmente la seconda riga: 5 + 7 = 12, il che significa che l’uva vale 12.

Ora, passa alla terza riga: 7 = 1 + 6, quindi il valore delle banane è 6. Infine, guarda il numero di banane nell’ultima riga, che indica un valore diverso. La somma finale è quindi 7 + 12 + 2 = 21.

Ti è piaciuto questo rompicapo? Continua a seguirci per altre sfide appassionanti!