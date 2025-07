Un gesto d’amore unico: proposta di matrimonio in ospedale tra Lorenzo e Tommaso. La scena, avvenuta a Firenze, ha commosso il web grazie a un video virale

Un momento speciale ha avuto luogo presso l’ospedale Careggi di Firenze, dove Lorenzo Ricci ha deciso di chiedere al suo compagno Tommaso di sposarlo. Nonostante le circostanze difficili, con Tommaso ricoverato nel reparto di cardiologia per un problema di salute, Lorenzo ha voluto trasformare un periodo complicato in un’occasione indimenticabile, dimostrando che l’amore non ha bisogno di situazioni perfette per essere celebrato.





Il tutto è accaduto dopo che Tommaso, rientrato da una vacanza con il suo compagno, ha avuto un improvviso malore. Gli esami medici hanno evidenziato “pause cardiache importanti”, e inizialmente si era pensato all’impianto di un pacemaker. Successivamente, però, è stato deciso di optare per un intervento meno invasivo. Durante i dieci giorni di ricovero, la paura e l’incertezza hanno spinto Lorenzo a prendere una decisione importante: chiedere al suo fidanzato di sposarlo.

Con il supporto del personale medico dell’ospedale, che ha mantenuto il segreto e organizzato una stanza per l’occasione, Lorenzo si è inginocchiato davanti a Tommaso, porgendogli un anello e mostrando uno striscione con la scritta “Mi vuoi sposare?”. La sorpresa ha lasciato Tommaso senza parole: tra lacrime e abbracci, ha accettato la proposta. Il momento è stato registrato in un video che, una volta condiviso sui social, è diventato virale, emozionando migliaia di persone.

“Un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia, tanta paura. Ma l’amore non ha bisogno di condizioni perfette, ho capito che era il momento. Gli ho chiesto di sposarmi. E sì, ho pianto anche io”, ha raccontato Lorenzo, spiegando le emozioni che lo hanno portato a fare questo passo.

Tuttavia, non tutto è andato liscio nella preparazione. Lorenzo ha rivelato un curioso imprevisto accaduto poco prima della proposta: “Vado a ritirare l’anello da un orafo fiorentino, lo sta lucidando… e il macchinario si rompe. L’anello schizza via e non si trova più. Penso: forse è un segno, forse non devo farlo. Ma alle 21:30 mi arriva un messaggio: ‘Trovato!’. Quel piccolo caos ha reso tutto ancora più reale, più nostro”.

La data ufficiale per celebrare l’unione è stata fissata per il prossimo anno, ma questo momento resterà per sempre nei cuori dei due fidanzati e di chi ha assistito alla scena. La loro storia dimostra come l’amore possa superare ogni difficoltà e trovare il modo di brillare anche nei momenti più bui.

Il gesto di Lorenzo Ricci, accompagnato dalla collaborazione del personale sanitario dell’ospedale Careggi di Firenze, è diventato simbolo di speranza e amore autentico. La vicenda ha colpito profondamente non solo amici e familiari della coppia, ma anche tutte le persone che hanno visto il video sui social, rendendolo un esempio di come le emozioni più sincere possano toccare il cuore di tanti.