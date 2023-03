Una madre 37enne ha avuto un prurito al seno che si è rivelato una diagnosi scioccante di tumore. Ora, mentre affronta una prognosi terminale, sta organizzando il suo funerale.

Una donna di 37 anni, madre di due bambini di 3 e 8 anni, è stata diagnosticata con un tumore al seno che, in meno di un anno, si è esteso ai polmoni e al bacino, condannandola a una morte inevitabile. Inizialmente, il prurito al seno che provava sembrava essere solo un fastidio temporaneo, ma si è poi rivelato essere un tumore maligno.

Il tumore al seno è stato scoperto nell’aprile 2022, quando Tiffany Ryan di Worthing ha identificato quello che pensava fosse una cisti pruriginosa sotto la clavicola. Dopo la diagnosi, ha subito sei cicli di chemioterapia, radioterapia e una mastectomia. Tuttavia, a gennaio di quest’anno ha ricevuto la devastante notizia che il suo cancro si era diffuso ai polmoni e al bacino, rendendolo incurabile.

Attualmente, Tiffany sta organizzando il suo funerale per evitare di lasciare questa responsabilità al marito Matt, di 39 anni. Ha già selezionato l’agenzia funebre e scelto la bara, desiderando trasformare l’evento in un’esperienza positiva. Nonostante non sia particolarmente religiosa, Tiffany ha deciso di optare per un “funerale verde” in un’area boschiva all’aperto, per evitare di creare associazioni negative per i suoi figli con la chiesa locale che frequentano e amano.

Oltre all’organizzazione del funerale, Tiffany si sta impegnando per creare ricordi duraturi con la sua famiglia e pianificare eventi per il futuro, quando non sarà più con loro. Ha avviato una raccolta fondi per sostenerli e si sta adoperando in una campagna per ridurre l’età degli screening preventivi da 50 a 40 anni per chi ha familiarità con il cancro al seno.