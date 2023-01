Una madre ha ucciso i suoi figli di 5 e 3 anni strangolandoli, e successivamente ha tentato di suicidarsi lanciandosi dalla finestra.

In un evento tragico e devastante, una giovane madre del Massachusetts (USA), spinta all’estremo dalla depressione post-partum, ha tragicamente strangolato e ucciso i suoi figli prima di tentare di togliersi la vita gettandosi da una finestra. Miracolosamente, il più piccolo dei tre figli, di soli 7 mesi, è sopravvissuto alla caduta, anche se con delle ferite.

Lindsay Clancy, 32 anni, è un’infermiera appassionata che si trova attualmente in ospedale – da mesi ormai non lavora più al Massachusetts General Hospital.

Con il cuore pesante, Lindsay ha cercato di togliersi la vita gettandosi dalla finestra di casa dopo aver tragicamente strangolato e ucciso i suoi figli. Il marito ha reagito rapidamente e ha allertato la polizia, che è arrivata sul posto e ha trovato i corpi dei due bambini e del terzo figlio, di soli 7 mesi, gravemente ferito. Senza indugio, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Boston, dove le sue condizioni sono molto preoccupanti.

Gli effetti devastanti della depressione post-partum sono fin troppo reali per molte donne ed è importante conoscerne le cause, i sintomi e i comportamenti da adottare in caso di depressione. Purtroppo, spesso una donna può impiegare fino a tre mesi per riconoscere i segni della depressione post-partum, quindi è essenziale essere vigili e prestare attenzione a qualsiasi segnale di allarme.

Lindsay Clancy sta vivendo l’intero spettro di emozioni legate alla maternità, dalla straordinaria gioia di accogliere un nuovo bambino all’ansia della depressione post-partum. Nonostante le sfide di crescere tre figli, la 32enne ha preso il congedo di maternità per garantire loro le migliori cure. Dobbiamo celebrare la bellezza e la resilienza delle madri di tutto il mondo!

Lo strangolamento e l’uccisione di bambini da parte di una mamma in Massachusetts è una tragedia che spezza il cuore. La dottoressa Giulia Virginia Mazzarini, psicologa-psicoterapeuta presso il Centro Medico Santagostino, ha scoperto che la depressione post-partum può comparire fino a un anno dopo il parto e colpisce una donna su dieci. Quando si manifestano i sintomi, è indispensabile cercare aiuto con terapie psicologiche e/o farmacologiche. Questi sintomi, come sbalzi d’umore, scarso appetito, stanchezza, mancanza di interesse per il sesso, perdita di entusiasmo per la vita, senso di colpa e inadeguatezza, possono essere devastanti e devono essere affrontati immediatamente.

La tragedia avvenuta in Massachusetts ha lasciato l’intera comunità, il personale medico e le autorità completamente sconvolte. Durante la conferenza stampa, le autorità hanno espresso le loro più sentite condoglianze per la straziante vicenda.