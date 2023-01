Il video di una lite furiosa tra Shakira e la madre di Piqué in strada, con la suocera che ordina alla cantante di stare zitta, è tornato virale

Con l’uscita della vendicativa canzone di Shakira Music Session #53 è stato rivelato che la sua relazione con la madre di Gerard Piqué, Montserrat Bernabeu, era tutt’altro che perfetta. Nemmeno la madre dell’ex difensore e l’ex suocera di Shakira sono state risparmiate nel brano, prodotto dal DJ e produttore argentino Bizarrap. La rivelazione è stata un colpo emotivo per tutte le persone coinvolte.

“Suocera alla porta”

La nuova canzone di Shakira, molto discussa, ha scatenato il gossip sulla complessa relazione tra lei e l’ex suocera con il testo “Hai lasciato mia suocera come tua vicina con la stampa alla porta”. Questo ha mandato i fan di Shakira in una frenesia di speculazioni. Dopo i recenti scontri, tra cui le scene dei filmati in cui la cantante colombiana suona la canzone a tutto volume in direzione della casa della madre di Piqué, il difficile rapporto tra le due donne è tornato a essere un tema caldo sui social media.

Il video virale

Recentemente è riemerso sui social media un vecchio video, risalente a diversi anni fa, che mostra Shakira e Montserrat Bernabeu litigare appassionatamente davanti a Piqué. All’improvviso, l’ex suocera la ferma, le tocca il viso e le fa cenno di fare silenzio. Nella clip, il comportamento dell’ex Barcellona è stato piuttosto eclatante, in quanto non ha fatto nulla per fermare la lite. La canzone contro la sua ex compagna e Clara Chia Marti ha aperto un vaso di Pandora che il tempo aveva fatto dimenticare ai fan. Ma sembra che ci siano nuovi guai all’orizzonte per Gerard Piqué.

Un nuovo tradimento?

Dopo la straziante separazione da Shakira a causa dell’infedeltà con Clara Chia Martì, sembra che Piqué sia tornato alle sue vecchie abitudini. Le ultime notizie suggeriscono che sia stato nuovamente infedele, questa volta alla donna di 23 anni con cui aveva lasciato la precedente compagna e madre dei suoi due figli. Secondo il gossip spagnolo, l’ex difensore avrebbe avuto una relazione con l’avvocato divorzista che lo ha aiutato a risolvere rapidamente le pratiche di divorzio. La donna si chiama Julia Puig Gali e Piqué la conosce da molto tempo, essendo parente del suo vecchio compagno di squadra, Riqui Puig, ora in forza ai Los Angeles Galaxy. Un nuovo scandalo sta per scuotere la Spagna?