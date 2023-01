Modella di OnlyFans utilizza il suo fondoschiena per nascondere bottiglie di alcolici e portarle ai concerti, si chiede se dovrebbe monetizzare questa abilità

Steph Oshiri, la modella 28enne con 130.000 follower su TikTok e originaria dell’Ontario, in Canada, ha un’abilità incredibile che le ha fatto guadagnare notorietà e fama. In una recente intervista al Daily Star, Steph ha rivelato il suo talento unico di intrufolarsi nei club e nei concerti nascondendo bottiglie di alcolici nel suo fondoschiena. Grazie all’immensa popolarità della sua figura voluttuosa, Steph è diventata un fenomeno di internet ed è riuscita a monetizzare il suo successo sui social media e su OnlyFans.

In risposta al clamore suscitato dalla sua rivelazione, Steph ha realizzato un video, postato sui suoi profili social, per spiegare ai suoi fan e follower come fosse solita bere di nascosto alcolici all’interno di club e concerti. Non c’è da stupirsi che Steph sia diventata una star con la sua notevole e appassionata abilità!

Con un luccichio di eccitazione negli occhi, ha esclamato emozionata: “Ai tempi, nascondevo bottiglie piene di alcol nel sedere! Riuscite a crederci?!”. La clip ha rapidamente guadagnato l’attenzione dei suoi follower, con oltre 14.000 like in poco tempo.

Ogni volta che io e i miei amici andavamo ai concerti, ero io a nascondere l’alcol”. Sebbene inizialmente imbarazzata, la ragazza ha chiesto ai suoi fan se volessero vederla mettere in pratica il suo trucco da festa e fornirlo come servizio. “Pensate che ci sia un mercato per questo tipo di servizio? Dovrei avviare un’attività? Creare il mio club?”, ha chiesto in un video successivo. I commenti sono stati numerosi e le persone hanno mostrato il loro sostegno alla sua nuova impresa: “Mi iscrivo come investitore!” ha dichiarato una persona, mentre un’altra ha esclamato: “Potrebbe essere una cosa seria!”.