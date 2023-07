Una Nuova Speranza: Un Paziente Terminale Sconfigge il Cancro con un Trattamento Innovativo

Una Storia di Speranza

Paulo Peregrino, 61 anni, è stato testimone di un miracolo quando il suo cancro terminale è scomparso grazie a una nuova cura. Nonostante le scarse probabilità di recupero, dopo un trattamento innovativo durato 30 giorni, Paulo è stato dimesso dall’Hospital das Clínicas della Facoltà di Medicina dell’Università di San Paolo (USP) in Brasile. Questa incredibile notizia è stata riportata da Radioagência Nacional, offrendo una luce di speranza a coloro che lottano contro questa malattia debilitante.

Una Terapia Rivoluzionaria: CAR-T

La terapia cellulare CAR-T, una delle soluzioni antitumorali più avanzate, ha portato alla guarigione di Paulo Peregrino. Questo trattamento coinvolge la rimozione e l’isolamento delle cellule immunitarie note come linfociti T, o cellule T, dal corpo del paziente. Le cellule T, responsabili della lotta contro i patogeni e dell’eliminazione delle cellule infette, vengono modificate per essere più efficaci nell’individuare e distruggere le cellule tumorali. Successivamente, le cellule T “riprogrammate” vengono reinserite nel corpo del paziente. Tutto il processo può richiedere fino a 60 giorni per essere completato.

L’Emergere di una Rivoluzione Medica

La terapia cellulare CAR-T ha fatto la sua comparsa negli Stati Uniti, e agli inizi degli anni 2010 ha iniziato ad essere utilizzata sperimentalmente per il trattamento di pazienti affetti da cancro terminale. È stata approvata dalla Food and Drug Administration nel 2017. Sebbene questa terapia abbia dimostrato di essere efficace, è ancora costosa, con un costo che può raggiungere centinaia di migliaia di dollari per paziente. Attualmente è disponibile solo per alcuni tipi di cancro, come il linfoma, la leucemia e il mieloma.

È importante sottolineare che la terapia cellulare CAR-T è ancora limitata a pochi paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Australia. La disponibilità di questa terapia innovativa è ancora molto limitata nel Brasile di origine di Paulo Peregrino.

Una Lotta Coraggiosa: La Storia di Paulo Peregrino

Paulo Peregrino è stato diagnosticato con un cancro alla prostata nel 2010 e, circa dieci anni dopo, ha scoperto di avere un linfoma non Hodgkin, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa A24. Dopo aver esaurito tutte le opzioni di trattamento per il suo linfoma, incluso un trapianto di midollo osseo e 45 sessioni di chemioterapia nel corso di cinque anni, Paulo è stato selezionato per la terapia CAR-T. Sorprendentemente, a seguito del trattamento innovativo, il suo tumore è completamente scomparso.

“Ora dobbiamo monitorare attentamente il caso. Sappiamo che la malattia potrebbe ripresentarsi dopo un certo periodo di tempo. Parliamo solo di una completa guarigione dal cancro dopo cinque anni. Tuttavia, ciò che abbiamo ottenuto è molto incoraggiante, poiché non c’erano più altre opzioni terapeutiche per lui”, ha dichiarato il dottor Vanderson Rocha, medico e ricercatore presso la Facoltà di Medicina dell’USP, che ha partecipato al trattamento di Paulo Peregrino. Dei pochi pazienti sottoposti a questa terapia in Brasile, il 60% ha visto scomparire il cancro in soli 30 giorni.

Conclusione: Una Nuova Speranza per la Lotta contro il Cancro

La storia di Paulo Peregrino rappresenta un segno di speranza nella lotta contro il cancro. Grazie alla terapia cellulare CAR-T, è stato possibile ottenere risultati straordinari nel trattamento di pazienti affetti da cancro terminale. Sebbene questa terapia sia ancora costosa e disponibile solo in alcuni paesi, i successi raggiunti offrono una speranza tangibile per coloro che combattono contro questa malattia.

Nonostante la necessità di monitoraggio a lungo termine e ulteriori ricerche, il caso di Paulo Peregrino è un esempio di come le cure innovative stiano aprendo nuove strade nel trattamento del cancro. Siamo fiduciosi che in futuro questa terapia potrà essere resa più accessibile a tutti i pazienti che ne hanno bisogno, offrendo loro la possibilità di combattere e sconfiggere questa malattia debilitante.