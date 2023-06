Una rivelazione sulla sessualità di una naufraga dopo l'Isola dei Famosi - Controcopertina

Marco Mazzoli, il trionfo e la sua esperienza sull’Isola dei Famosi 2023

L’Isola dei Famosi 2023 è appena giunta al termine, eppure le sorprese non smettono di arrivare. Poco dopo la vittoria di Marco Mazzoli, è emersa un’affermazione di Helena Prestes che ha scatenato un vero e proprio scoop: “Non credo sia eterosessuale”. Questa notizia è arrivata a meno di 24 ore dalla fine del reality show.

Marco Mazzoli, nel suo primo commento dopo l’Isola, ha raccontato la sua esperienza al Corriere della Sera. Ha spiegato che è finito in Honduras per errore, sostituendo l’amico e collega di radio Paolo Noise, che ha dovuto rientrare in Italia per motivi di salute. Mazzoli ha ammesso che inizialmente voleva fuggire e ha tentato di essere eliminato per le prime 5 settimane. Tuttavia, alla fine ha deciso di rimanere e si è lasciato andare alla sua vera personalità: “Ho tolto la maschera da supereroe che indosso in radio e sono diventato me stesso, un orso gentile e timido. E alla fine è andata bene”.

Le parole di Helena Prestes su Cristina Scuccia e la sua esperienza

Anche Helena Prestes ha condiviso alcune interessanti informazioni sull’edizione dell’Isola dei Famosi. Parlando di Corrine Clery, ha descritto la donna come una persona meravigliosa che vede nel suo futuro. Ha aggiunto che è grata per il suo supporto e consigli preziosi. Helena ha poi menzionato Cristina Scuccia, sottolineando che trovare una persona con cui legare è stata la cosa più difficile per lei. Ha raccontato che la suora con cui si era legata l’ha abbandonata quando Pamela e gli altri concorrenti hanno fatto commenti negativi su di lei. Inoltre, Helena ha affrontato la solitudine come la sfida più grande, sottolineando il sentimento di rifiuto che ha provato e che l’ha resa triste.

Quando le è stata posta la domanda se l’ex vincitrice di The Voice fosse eterosessuale, Helena ha risposto senza mezzi termini: “Secondo me no”. Questo è quanto ha voluto condividere sulla questione.

Dopo il trionfo di Marco Mazzoli sull’Isola dei Famosi 2023, Helena Prestes ha fatto una rivelazione che ha suscitato molta curiosità riguardo alla sessualità di una delle naufraghe. Inoltre, i due concorrenti hanno condiviso le loro esperienze sull’isola, raccontando le sfide e le emozioni che hanno affrontato. Il reality show continua a sorprenderci, lasciandoci con domande e discussioni aperte sulle vite dei suoi partecipanti.