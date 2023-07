Una rivoluzione a Domenica In: Mara Venier pronta a stupire

Mara Venier è pronta a stravolgere completamente il programma Domenica In. Nella prossima edizione del celebre show di Rai1, la conduttrice porterà avanti una novità che passerà alla storia. Il format del programma è rimasto immutato nel corso degli anni, ma ora Mara prende spunto da un suo collega per introdurre un modo di lavorare innovativo.

Una notizia esplosiva

L’annuncio di questa svolta epocale è stato dato sui social da un giornalista ben informato. Mara Venier si appresta a una rivoluzione a Domenica In, e potrebbe essere un evento unico, dato che di recente ha confermato di voler prendersi una pausa dopo 15 anni di lavoro consecutivo. La prossima stagione potrebbe quindi essere l’ultima per la celebre presentatrice, anche se mai dire mai.

La storica svolta di Mara Venier a Domenica In

A rivelare tutto è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, che ha dichiarato che ci sarà un cambiamento significativo nella trasmissione di Domenica In. Mara Venier potrebbe seguire le orme di Massimo Giletti, protagonista di una decisione che ora potrebbe essere abbracciata anche da Zia Mara. Vediamo insieme cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro nello studio di Rai1.

Candela ha scritto su Twitter: “Domenica In cerca pubblico parlante (Arena style?). Tra qualche giorno iniziano i provini”. Quindi, i protagonisti non saranno più solo i prestigiosi ospiti di Mara Venier, ma anche gli stessi spettatori, che avranno la possibilità di intervenire attivamente, come già accadeva nel programma di Giletti, Non è l’Arena, su La7. Al momento, né la produzione del programma né Mara Venier hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Opinioni contrastanti

Tra i vari commenti apparsi su Twitter, alcuni sono convinti che questa scelta permetterà di rendere la trasmissione meno monotona, mentre altri non sono sicuri che lasciare la parola agli spettatori possa comportare il rischio di lasciare spazio a commenti incontrollati e fuori luogo. Sarà interessante vedere come si evolverà questa innovazione e quali reazioni susciterà.