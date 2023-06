Una Sorpresa in Concerto: Kourtney Kardashian e Travis Barker Aspettano un Bambino! - Controcopertina

Kourtney Kardashian e Travis Barker, la coppia di super VIP, stanno per diventare genitori. La notizia è stata rivelata in modo spettacolare durante un concerto. Continuate a leggere per scoprire i dettagli di questo dolcissimo annuncio.

Un Desiderio Diventa Realtà

Kourtney aveva precedentemente parlato del suo desiderio di diventare madre. “Ci piacerebbe avere un bambino più di ogni altra cosa, ma credo davvero in ciò che Dio ha in serbo per noi. Se è un bambino, allora credo che accadrà”, aveva detto. Era diventato noto che aveva smesso di tentare la fecondazione in vitro a causa di controindicazioni. E ora, il desiderio è diventato realtà.

L’Annuncio Spettacolare

Quando il concerto si ferma per una dolce notizia

Durante un concerto dei Blink 182 allo stadio BMO di Los Angeles, Kourtney ha dato al marito Travis Barker, il batterista della band, una sorpresa che non dimenticherà mai. Ha alzato un cartellone con su scritto “Sono incinta”, costringendo la band a fermarsi per il bellissimo motivo. Sì, avete letto bene: Kourtney Kardashian e Travis Barker stanno per diventare genitori!

Il concerto faceva parte del tour mondiale della band e Travis era totalmente all’oscuro di questa lieta notizia fino al momento in cui l’ha vista tra la folla.

Le Reazioni Sono Incredibili

Emozioni incontenibili sul palco e fuori

Il primo a reagire è stato Mark Hoppus, il cantante dei Blink 182. Si può vedere nel video, pubblicato sui profili social di Kourtney e Travis, che esclama “Oh, oh, qualcuno sta per avere un figlio” più volte prima di raggiungere Kourtney per congratularsi.

Poi, ecco Travis, il futuro papà, che corre ad abbracciare la moglie, baciandola ripetutamente. È stato un momento di pura gioia e felicità.

Il Viaggio d’Amore della Coppia

Kourtney e Travis hanno ufficializzato la loro relazione all’inizio del 2021. Questo amore ha raggiunto il suo apice con un romantico matrimonio a Santa Barbara nel maggio 2022, seguito da una festa intima in Italia.

Un Aggiunta alla Grande Famiglia

Questo sarà il primo figlio per la coppia, ma entrambi hanno già dei figli da relazioni precedenti. Kourtney è madre di Mason (13 anni), Penelope (10 anni) e Reign (8 anni), mentre Travis è padre di Landon (19 anni) e Alabama (17 anni), e patrigno di Atiana De La Hoya (24 anni).