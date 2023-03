Uomini e Donne: Alessio Corvino si auto-elimina? Identità dell’ex compagna che suscita gelosia in Lavinia

Alessio Corvino esce definitivamente da Uomini e Donne! Dopo la sua mancata partecipazione alla puntata andata in onda il 22 marzo, sembra che non tornerà più. A spingere verso questa decisione sono state le notizie sulla sua relazione con l’ex fidanzata, che ha suscitato la disapprovazione di Lavinia Mauro. Sembra che questa possa essere la fine di ogni potenziale “scelta”!

Alessio era già scappato dallo studio un paio di puntate prima, nel bel mezzo di un’altra lite con Lavinia. “Per quanto mi riguarda può stare lontano, ma se vuole tornare deve chiedermi scusa”, aveva dichiarato la tronista. E poi, rivolgendosi alla decisione di Alessio di non presentarsi in studio, aveva detto: “In 6 mesi non ha ancora capito che il problema non sono gli aperitivi, le relazioni… Il vero problema è che per l’ennesima volta ha messo se stesso davanti a tutti gli altri. Pensa sempre e solo a se stesso. Se n’è andato convinto che io fossi solo agitato per le relazioni. Non ha pensato a me, alle mie ansie o a quello che volevo dirgli. Mi ha deluso molto. Che non si sarebbe presentato oggi era scontato”.

Chi è l’ex fidanzata di Alessio Corvino?

Ma chi è la fortunata che ha conquistato il cuore di Alessio Corvino? La sua identità rimane un mistero, ma sappiamo che i due sono stati visti insieme alcune volte grazie alle loro amicizie comuni. Di recente sarebbero stati avvistati alla festa di compleanno di un amico comune. Alessio Corvino potrebbe lasciare il dating show di Maria De Filippi per lei? È molto improbabile, perché il vero motivo della sua potenziale partenza è probabilmente la mancanza di fiducia di Lavinia nei suoi confronti.