Uomini e Donne: Armando Incarnato lancia una bomba su Alessandro Vicinanza e Ida Platano

Armando Incarnato getta ombre su Alessandro Vicinanza e Ida Platano

Il mondo di “Uomini e Donne” è sempre pieno di sorprese e nuovi gossip. Questa volta è Armando Incarnato a dare del filo da torcere ai fan dello show, lanciando dichiarazioni intriganti su Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Nelle ultime settimane, Armando è stato al centro di molte voci, riportate da Amedeo Venza, che ha suggerito un possibile ritorno dello stesso Incarnato in studio a settembre.

L’influencer e esperto di gossip Venza sostiene che Incarnato stia vedendo una donna misteriosa, ma niente di troppo serio, dato che il cavaliere napoletano sarebbe pronto a riprendere il suo posto in studio dopo l’estate. “Dirà che ha frequentato una persona, ma che non è andata”, aveva aggiunto Venza, con una risata che probabilmente allude all’atteggiamento di Incarnato in trasmissione. Fino ad ora, Armando non ha risposto a queste insinuazioni.

Critiche pungenti: Armando Incarnato commenta Alessandro e Ida

Ora, Armando si fa sentire, parlando di Alessandro e Ida, o almeno così sembra. Nonostante la crisi nella coppia sembri rientrata, Armando non ha perso tempo nel lanciare una frecciatina a loro spese. “L’amore per certa gente è diventato un lavoro. Quando vieni a conoscenza di certe cose, veramente capisci quanto sia povero e misero il mondo in cui viviamo”, ha scritto il cavaliere napoletano in un post social.

E non si è fermato qui: “Visto che l’amore è finto e le liti sono finte, mi auguro perlomeno che ogni tanto ci siano momenti di intimità”, ha aggiunto Armando. “Tutto proiettato alla retribuzione mediatica, ma come si fa. Che delusione”, ha concluso il cavaliere.

Lorenzo Pugnaloni si unisce al coro

Anche Lorenzo Pugnaloni, altro esperto di gossip, ha dedicato un po’ di attenzione alla coppia formata da Ida e Alessandro. Sebbene Pugnaloni escluda attualmente una crisi o una rottura tra i due, il blogger ha fatto sapere che la coppia potrebbe essere ospite in una delle prime registrazioni del dating-show per discutere della loro prima estate da innamorati.