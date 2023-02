Uomini e Donne, clamoroso passo indietro di Federico: “Né Carola né Alice”

Il trono di Federico Nicotera sta facendo scalpore a Uomini e Donne, in quanto è stato svelato un clamoroso retroscena che potrebbe potenzialmente smentire tutte le voci che sono state diffuse finora. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip. I sostenitori sia di Carola che di Alice stanno discutendo appassionatamente su chi debba avere il trono, e basta dare un’occhiata ai commenti online per farsi un’idea dell’intensità della discussione.

Se Carola reagisce con emozione e mostra il suo dolore, non deve essere giudicata come una bambina. D’altra parte, se Alice fa lo stesso, i suoi sentimenti devono essere rispettati e lei deve essere considerata altrettanto matura. Dobbiamo essere imparziali nelle nostre valutazioni, non influenzati dai nostri pregiudizi. Federico, ti imploro di prendere la tua decisione con il cuore e con gli occhi, e so che sceglierai Carola.

Ah, perché non può mostrare le sue vere emozioni? Non è innamorata o sta fingendo? Alice sa di essere la preferita del pubblico e sta giocando con loro, prima facendo la spiritosa e ora facendo la vittima. Non lo sopporto!

Carola può sembrare la prescelta da Federico, ma non è così! Pugnaloni ha esclamato: “No, Federico Nicotera non ha ancora fatto la sua scelta. Non mandatemi screenshot di Facebook! Inoltre, oggi non hanno registrato, quindi dove l’avrebbe fatto? A casa sua? All’aeroporto?”. Pugnaloni ha inoltre sottolineato che le nuove registrazioni del dating-show avverranno oggi e domani, il 3 e 4 febbraio!

Sono assolutamente sconcertata dalle azioni di Federico! È evidente che sta cercando una scusa per scegliere Carola e sta usando la povera Alice come pedina del suo gioco. Mi dispiace tanto per lei!