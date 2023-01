Uomini e Donne, Gloria è rimasta delusa dalle incertezze di Riccardo.

La donna di Uomini e Donne è rimasta profondamente ferita dalla dimostrazione di insensibilità di Riccardo e Roberta.

Riccardo Guarnieri si è ritrovato sulla passerella della trasmissione di moda di Canale 5, completamente sotto il controllo di Roberta Di Padua, con la quale ha avuto una relazione appassionata. Purtroppo, attualmente sta frequentando Gloria Nicoletti, che è rimasta ferita dalla sua decisione di partecipare alla sfilata. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha rivelato i suoi sentimenti: “Mi ha ferito” perché lui avrebbe potuto scegliere di rifiutare l’esibizione per il suo bene e per rispetto della loro relazione.

La fervida ammissione di Gloria Nicoletti: “Ho abbandonato il mio rispetto e il mio onore quando si trattava di lui”.

È assolutamente certa che quando si tratta di capire Riccardo Guarnieri, ha messo da parte ogni senso di orgoglio e dignità. Prima di conoscerla, lui stava ancora con Ida Platano e, se lui avesse espresso i suoi veri sentimenti, avrebbero potuto andarsene a Miami e lasciarsi alle spalle tutto il loro dolore. Purtroppo, Ida è ora felicemente fidanzata con Alessandro, mentre Riccardo sta ancora con Gloria, che non riesce a fidarsi di lui. Lei desidera un partner che sia in sintonia con lei e che sia pronto a creare una famiglia, perché a un certo punto le relazioni richiedono impegno.

Lontano dalle telecamere, Riccardo Guarnieri è incredibilmente umile e concreto, senza un briciolo di arroganza!

Cosa succede a Riccardo quando entra nello studio di Uomini e Donne? Avviene una notevole trasformazione! Le persone hanno confessato che lontano dalle telecamere è un uomo completamente diverso, un po’ come Armando che è insopportabile in trasmissione, ma piacevole fuori. Gloria Nicoletti, che lo sta conoscendo bene, ha dato una risposta: “Non è arrogante, è gentile, tranquillo e si commuove fino alle lacrime quando parla della sua famiglia”. La famiglia è una questione molto delicata per il cavaliere tarantino, che desidera crearne una con la donna dei suoi sogni. Sarà Gloria? Le cose procedono con qualche intoppo e la sua ultima mossa scioccante con Roberta durante la sfilata non è piaciuta a Gloria, quindi deve rimediare se vuole conquistare il suo cuore.