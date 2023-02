Dopo aver ricevuto la notizia dell’addio di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è stata colpita duramente da questo lutto. In queste ore è stata presa una decisione in merito a Uomini e Donne. Molti colleghi e amici stanno salutando il conduttore 84enne. Tra questi Paolo Bonolis, Mara Venier, il premier Meloni e Pippo Baudo.

Ora che Maurizio Costanzo è scomparso, Maria De Filippi e il team di Uomini e Donne hanno voluto prendere una decisione che il pubblico si aspettava. Nel frattempo, sono riaffiorate le parole dell’uomo di tanti anni fa sui suoi ultimi momenti: “Aspettavo di incontrare Maria e non lo sapevo, posso solo dire che nella vita a volte succede la magia. Nella mia, è successo quando ho incontrato lei. La donna della mia vita che vorrei morire tra le sue braccia”.

Salutiamo Maurizio Costanzo, visto che Maria De Filippi ha preso la decisione di chiudere il suo ruolo a Uomini e Donne.

La morte di Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio, ha sconvolto e devastato milioni di italiani, compresa Maria De Filippi. Lunedì 27 febbraio è prevista una nuova registrazione di Uomini e Donne, ma tutto potrebbe essere rimesso in discussione. La prima decisione sul dating show è già stata presa.

Mediaset ha annunciato che Uomini e Donne non andrà in onda venerdì 24 febbraio per rispetto a Maria De Filippi, che non ha ancora iniziato a elaborare il lutto. Non sappiamo se ci saranno ripercussioni anche per le prossime puntate di UeD e di C’è posta per te, attualmente previste per sabato 25 febbraio su Canale 5. Naturalmente i telespettatori hanno accolto la notizia senza delusione, anzi, sono contenti che questa decisione sia stata presa in memoria del grande conduttore televisivo.

Mediaset ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito a Uomini e Donne: “Alla luce della scomparsa di Maurizio Costanzo, la puntata odierna di Uomini e Donne non andrà in onda”. L’emittente, di proprietà di Pier Silvio Berlusconi, non ha ancora rilasciato ulteriori informazioni sulla sua programmazione.