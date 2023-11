“Uomini e Donne” si ferma: Mediaset e Maria De Filippi prendono una decisione importante

È ufficiale: Mediaset ha preso una decisione riguardo al futuro di “Uomini e Donne”, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi. L’annuncio ufficiale da parte della conduttrice è atteso a breve, così come la comunicazione sui canali social del programma. Nel frattempo, all’interno e all’esterno dello studio, il trono di Ida Platano continua a dividere e a far discutere.

Le parole di Karina Cascella

L’ultima ad intervenire su questa situazione è stata Karina Cascella, che ha espresso la sua sorpresa riguardo al trono di Ida Platano. Secondo quanto riportato, la Cascella ha dichiarato: “Sono rimasta scioccata da questa cosa. Lei ed Alessandro sono venuti da me al mio ristorante poco tempo fa ed erano super carini”.

Le opinioni contrastanti sui social

Le opinioni sui social riguardo a “Uomini e Donne” sono molto diverse. Una persona ha commentato: “Mi piaceva Uomini e Donne, mi piaceva quell’oretta di leggerezza, di frivolezza, ma da un po’ di tempo vedo molto cattiveria e bullismo in questo programma. Inaccettabile, poi ci mettono di nuovo questa signora nel programma, inaccettabile, non lo guardo più assolutamente”. È evidente che la redazione ha ottenuto ciò che voleva: far parlare di sé.





Il successo di Maria De Filippi e del programma

“Uomini e Donne” continua ad ottenere un grande successo per Maria De Filippi e per Mediaset, sia nella fascia di daytime che in prima serata. Attualmente, la media degli spettatori supera i 2,7 milioni con punte che raggiungono quasi i tre milioni e uno share di quasi il 30%. Sotto il post di Ida Platano si sono registrati oltre 9.000 commenti e 36.000 like, dimostrando quanto il programma sia seguito.

Una pausa durante le festività natalizie

Inoltre, Mediaset ha deciso di fermare temporaneamente il programma durante le festività natalizie. “Uomini e Donne” si fermerà dal 18 al 22 dicembre, dando così un periodo di riposo sia agli autori che ai concorrenti. Questa decisione è merito di Maria De Filippi e di tutto il team che lavora con lei, inclusi personaggi come Tina Cipollari e Gianni Sperti.